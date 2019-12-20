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Gu¨vercin 5. Bo¨lu¨m 2. Fragman

Zülüf, kuş uçmaz kervan geçmez, dağların doruklarında kör bir kuyuda ölümü beklemektedir.

20.12.2019 11:46 | Son Güncelleme: 20.12.2019 11:46
Zülüf, kuş uçmaz kervan geçmez, dağların doruklarında kör bir kuyuda ölümü beklemektedir. Bir çingene kızı gibi yerin yedi kat dibindedir. Zülüf, atıldığı bu kuyudan genç bir adam tarafından kurtarılır. Bir mucize gibi karşısına çıkan Kenan'ın kim olduğunu öğrendiğinde ise hayatının şokunu yaşar.
Kuyunun başında beklemekte olan Kenan, akşam güneşinin kızıllığı altında, güzelliğiyle dillere destan Zülüf'ü görür kuyudan çıkarken. Kenan'ın dizlerinin bağı çözülür, yer ve gök alt – üst olur.
On beş yıl önce işlenen cinayet yüzünden etrafa saçılan kan, o günden sonra her iki aileye de bulaşacaktır. Ta ki bir gün aşk gelip, her şeyi temizleyene dek…
Gu¨vercin 5. Bo¨lu¨m 2. Fragman

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Kaynak: DailyMotion.com


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