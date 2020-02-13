Haberler » Güncel » Guaido'nun amcası Marquez gözaltına alındı - Haber

Guaido'nun amcası Marquez gözaltına alındı

Venezuela'nın muhalefet lideri Juan Guaido'nun amcası Juan Jose Marquez havalimanında gözaltına alındı.

13.02.2020 13:15 | Son Güncelleme: 13.02.2020 13:15Guaido'nun amcası Marquez gözaltına alındı
'nın muhalefet lideri Juan Guaido'nun amcası Juan Jose Marquez havalimanında gözaltına alındı.

Venezuela'da kendini geçici Devlet Başkanı ilan eden milletvekili Juan Guaido'nun amcası Juan Jose Marquez havalimanında gözaltına alındı. Juan Guadio'nun basın ekibi tarafından yapılan paylaşımda Marquez'in Guaido ile uçaktan inmesinin ardından görevliler tarafından sebepsizce gözaltına alındığı iddia edildi.Olaya ilişkin açıklamalarda bulunan Sosyalist Parti Başkan Yardımcısı Diosdado Cabello ise, Marquez'in yasak olan bazı eşyalar taşıdığı gerekçesiyle gözaltına alındığını belirtirken, Marquez'e ait olduğunu iddia ettiği bir çelik yelek fotoğrafı göstererek, içinde patlayıcı malzemeler olduğunu iddia etti. Cabello, Marquez'in ayrıca 'Venezuela'ya karşı operasyonlar' ile ilgili bir dosyayı da yanında taşıdığını öne sürdü. Marquez'in eşi Romina Botaro ise iddiaları kocasının siyasetle ilgisi olmayan bir pilot olduğunu belirterek yalanladı.

Olaya ilişkin sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Juan Guaido, Marquez'in masum biri olduğuna vurgu yaparak, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yu amcasını gözaltına aldırmaktan sorumlu tuttu. - KARAKAS

Milletvekili, Jose Marquez, Venezuela, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:28  Uluslararası Caribou Matematik Yarışması nedir? Uluslararası Caribou Matematik Yarışması kurlları nelerdir?
14:14  Parende nasıl yazılır? TDK'ya göre perende mi, parende mi?
13:42  Öldürme Arzusu filmi konusu nedir? Öldürme Arzusu oyuncuları ve Öldürme Arzusu özeti!
12:28  Yüsra Geyik kimdir? Yüsra Geyik kaç yaşında, nereli?
11:31  Dünya Radyo Günü ne zaman? 13 Şubat Dünya Radyo Günü nedir? Radyo ne zaman icat edildi?
13.02.2020 14:40:15