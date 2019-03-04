Guaido Venezuela'ya Döndü

Venezuela
'da kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, ülkeden çıkış yasağına rağmen gerçekleştirdiği Latin Amerika
turunun ardından ülkeye geri döndü. Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, yurt dışı yasağına rağmen gittiği Kolombiya
, Brezilya
, Arjantin
, Paraguay
ve Ekvador'un ardından ülkeye geri döndü. Guaido, başkent Karakas'taki Maiquetia Uluslararası Havalimanında büyük bir kalabalık tarafından coşkuyla karşılandı. Havaalanında bir arabanın üstüne çıkarak konuşma yapan Guaido, "Sevgili ülkemize geri döndüm. Şimdi halkımızın olduğu yere gideceğiz" dedi. Guaido, Twitter
hesabından yaptığı açıklamada kendisini karşılamaya gelenlere teşekkür ederek Cumartesi günü kitlesel gösteri için çağrıda bulundu.
(İHA)
Kolombiya, Latin Amerika, Venezuela, Güncel
Kaynak: İHA