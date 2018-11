Guardian Of Angels" Malatya'da İzleyiciyle Buluştu - Malatya

14 Kasım 2018 Çarşamba 12:22



Yönetmenliğini Ensar Altay 'ın üstlendiği TRT World Films yapımı "Guardian Of Angels" (Meleklerin Koruyucusu) filmi, 8. Malatya Uluslararası Film Festivali 'nde sinemaseverlerle buluştu. ABD 'de yaşayan Muhammed Bzeek'in ölmek üzere olan çocukları evlat edinmesini ele alan filmin gösteriminin ardından izleyicilerin sorularını yanıtlayan Altay, iyiliği yaymayı amaçladıklarını belirterek, "Belki iyi şeyler söylemeye gücümüz yetmeyebilir ama iyi şeyleri yayabileceğimize inandık ve bu sebeple gittik. Los Angeles 'taki Muhammed Bzeek'in hikayesini elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık." dedi.Altay, festivalde ulusal ve uluslararası kategorilerde yarışan belgesel türündeki filmde yer alan tüm karakterlerin de Bzeek'in yaşamındaki gerçek kişiler olduğunun altını çizdi.Bzeek'in hayatının 2017'nin Şubat ayında, Los Angeles'in önemli gazetelerinden LA Times 'a konu edildiğine işaret eden Altay, şöyle devam etti:"1,5-2 yıldır, ABD'nin süper kahramanı sayılabilecek bir adam Muhammed Bzeek. LA Times'da (Bzeek'in) hikayesi yayınlandığı dönemde, DEAŞ saldırıları, biz Müslümanların çok canını yakıyordu. Sünnet sakallı bir adam, teröristle eş değer görülüyordu. Muhammed, özellikle Batı Amerika 'daki algıyı yerle bir eden bir karakter olarak ortaya çıktı. Biz de Muhammed'e, haber yayınlandıktan iki ay sonra ulaştık. Onca Hollywood prodüktörünü reddedip bizim teklifimizi kabul etti ve bu film ortaya çıktı. Keşke gelebilseydi. Gelmesi üzerine konuştuk ama Samantha'yı bırakamıyor. O yüzden gelemiyor. Samantha hala yaşıyor ve önümüzdeki ay 8 yaşına girecek. Geçen sene bu zamanlar çekimleri bitirmiştik. 7. yaş doğum gününü çekmiştik." Kaliforniya 'da ölmek üzere olan çocukları evine alan tek kişi Bzeek"Yönetmen Altay, Bzeek'in 7 haftalıkken evlat edindiği Samantha için doktorların 2 hafta ila 2 ay ömür biçtiğini vurgulayarak, "Tıbbi olarak 2 hafta içinde ölmesi beklenen bir çocuğun 8 yaşına gelmesi, açıklanması güç bir şey. Nasıl olduğunu, görebildiğimiz kadarıyla yansıtmaya çalıştık. Muhammed'in ilgisi, karşılıksız sevgisi sonucu Samantha'nın ona tepki vermesi söz konusu ve (Samantha) hala yaşıyor. İnşallah daha da iyi olur." değerlendirmesinde bulundu.Yaptıklarıyla ABD'nin yanı sıra tüm dünyanın da dikkatini çeken Bzeek'in, Kaliforniya eyaletinde ölmek üzere olan çocukları evine alan tek kişi olduğunu söyleyen Altay, "Bir şeylere doğru yerden bakıp, onu doğru bir kurguyla anlatmaya çalıştık." ifadesini kullandı.Altay, Muhammed Bzeek'in yaşamına ABD'de devam ettiğini aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:"Onunla uzun vakit geçirdiğimiz ve dostluk kurduğumuz için bildiğimiz epeyce detay var. Bu hikayede işimize yarayacak, hikayeyi daha doğru anlatabileceğimiz parçaları aldık. Biyografi düzleminde baktığınız vakit, son derece enteresan bir hikaye. Muhammed, bizi kabul etmesine ilişkin bana şunu söylemişti, 'Herkes benim giyimim, kuşamım, sakalım, namazım ya da dinimle ilgileniyor. Fakat kimse ne yaptığımla ilgilenmiyor. Bu yüzden Hollywood prodüktörlerini reddettim. Ben ne yapıyorsam, onu yansıtabileceğinize inandığım için sizin teklifinizi kabul ettim.' Biz de doğru olanın bu olduğunu düşünüp bunu yapmaya çalıştık."Filmin prömiyerinin LA Film Festivali'nde gerçekleştiğini ve yoğun ilgi gördüğünü belirten Altay, "Aslında Muhammed, Los Angeles'ta popüler bir karakter. Hatta The Voice dergisindeki bir makalede 'süper kahraman ama kanatları yok' diye tanımlandı." diye konuştu.Altay, yaşadıkları zorluklara rağmen ortaya çıkan sonuçtan memnun olduklarını vurgulayarak, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren 'in projeye en başından itibaren destek verdiğini sözlerine ekledi.Çok sayıda filmin izleyiciye sunulduğu festival, 15 Kasım'da sona erecek.