Guardiola, Çağlar Söyüncü'yü takibe aldı

Manchester City, stoperde Aymeric Laporte ve John Stones'un sakatlıkları sonrasında elinde sadece Otamendi'nin kalmasının ardından arayışa girdi. Devre arasında takviye yapmayı düşünen City'nin alternatifleri arasında milli stoperimiz Çağlar Söyüncü'nün de yer aldığı iddia edildi.

TAKIMA TAKVİYE İÇİN 4 İSİMDEN BİRİSİ

İngiliz Daily Express Gazetesi'nin haberine göre; Guardiola'nın ekibi, Çağlar'ın Leicester'daki performansını yakından takip ettiği ve takviye için dört isimden biri olduğunu belirtti. Çağlar'ın dışında Maviler; Leicester City'den Jonny Evans, Tottenham'dan Jan Vertonghen ve Burnley'den James Tarkowski'yi listesinde bulunduruyor.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'YE HAYRAN KALDILAR

Leicester City forması giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, takımının Tottenham'ı 2-1 mağlup ettiği maçta gösterdiği performansla göz doldurdu. Liverpool'un efsane ismi Jamie Carragher ve İngilizler'in efsanevi forveti Gary Lineker, Çağlar Söyüncü'yü çok beğendi.

amie Carragher, kendine ait sosyal medya hesabından, "Leicester'dan Çağlar Söyüncü'yü izlemeyi çok seviyorum!" ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda İngiltere'nin en ünlü yorumcularından biri olan Lineker ise, "Leicester City'nin Harry Maguire sonrası neden stoper almadığı çok açık; Sadece onlar Çağlar Söyüncü'nün ne kadar iyi olduğunu biliyorlardı. Adının üstündeki noktaları hak ediyor." yorumunu yaptı.