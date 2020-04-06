Guardiola'nın annesi korona virüsten hayatını kaybetti
Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın annesi Dolors Sala Carrio, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
06.04.2020 17:35 | Son Güncelleme: 06.04.2020 17:35
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin Teknik Direktörülüğünü yapan Pep Guardiola'nın korona virüs tedavisi gören 82 yaşındaki annesi Dolors Sala Carrio'nun yaşam savaşını kaybettiği açıklandı.
(İHA)
Kaynak: İHA
Etiketler: Manchester City, Josep Guardiola, Güncel