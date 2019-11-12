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Guardiola, Ruben Dias'ı istiyor

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, devre arası transfer döneminde Benfica'nın genç stoperi Ruben Dias'ı transfer ederek savunma hattında yaşadıkları problemleri çözmeyi hedefliyor.

12.11.2019 14:31 | Son Güncelleme: 12.11.2019 14:39Guardiola, Ruben Dias'ı istiyor
Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, devre arası transfer döneminde 'nın genç stoperi Ruben Dias'ı transfer ederek savunma hattında yaşadıkları problemleri çözmeyi hedefliyor.

İngiltere Premier Lig'e istediği gibi başlayamayan ve 12 hafta sonunda 25 puanla zirvedeki Liverpool'un 9 puan gerisinde dördüncü sırada yer alan Manchester City'de Teknik Direktör Pep Guardiola, şimdiden Ocak ayı transfer dönemini düşünmeye başladı. Deneyimli çalıştırıcı önceliği ise savunma hattına verecek. Aymeric Laporte ve Leroy Sane'nin sakatlıklarından dolayı bu bölgede eli zayıflayan ve orta saha oyuncusu Fernandinho'yu, John Stones ile defansın ortasında kullanan Guardiola'nın düşündüğü isim ise Benfica'nın 22 yaşındaki stoperi Ruben Dias.

2019-2020 sezonunda Portekiz ekibiyle toplamda 17 maça çıkıp bin 530 dakika sahada kalan başarılı futbolcuyla City'nin yanı sıra Avrupa'nın önde gelen kulüpleri de ilgileniyor.

Manchester City'nin genç futbolcu için 100 milyon Euro'yu gözden çıkarabileceği de İngiliz basınında konuşulanlar arasında.

Sane Almanya yolcusu

Dias'ı kadrosuna katmak için yabancı kontenjanında yer açması gereken mavilerin gözden çıkarabileceği ilk aday olarak da Leroy Sane ön plana çıkıyor. Yeni sezon öncesi Liverpool ile oynanan Community Shield maçında çapraz bağları kopan Alman futbolcuyla Bayern Münih ilgileniyor. Mart'ta sahalara dönmesi beklenen 23 yaşındaki oyuncunun Münih ile anlaşması halinde City bu transfere onay verecek. - İSTANBUL

Manchester City, Josep Guardiola, Leroy Sane, Benfica, Spor

Kaynak: İHA

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