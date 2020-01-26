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Guatemala'da akrobasi uçağı düştü: 3 ölü

Guatemala'da bir akrobasi uçağının düşmesi sonucu 2'si izleyici biri pilot olmak üzere 3 kişi öldü.

26.01.2020 11:26 | Son Güncelleme: 26.01.2020 11:33Guatemala'da akrobasi uçağı düştü: 3 ölü
Guatemala'da bir akrobasi uçağının düşmesi sonucu 2'si izleyici biri pilot olmak üzere 3 kişi öldü.

Guatemala'nın Puerto de Iztapa bölgesinde Cuma günü bir akrobasi uçağı gösteri öncesi yaptığı deneme uçuşu sırasında yere çakıldı. Kazada gösteriyi seyreden 2 kişi ile pilot hayatını kaybetti. Kazanın ardından hafta sonu gerçekleştirilmesi planlanan Guatemala Havacılık Kulübünün kuruluş yıl dönümü etkinliği iptal edildi.

Uçağın düşme nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - GUATEMALA

Pilot, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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