20 Kasım 2018, 11:50
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Guatemala'da Fuego Yanardağı'nın Faaliyete Geçmesi

Guatemala

Guatemala'da "Ateş Volkanı" adı verilen Fuego Yanardağı'nın kaya ve kül püskürtmesi üzerine civar yerleşim yerlerindeki yaklaşık 4 bin kişi bölgeden tahliye edildi.

Guatemala'da "Ateş Volkanı" adı verilen Fuego Yanardağı'nın kaya ve kül püskürtmesi üzerine civar yerleşim yerlerindeki yaklaşık 4 bin kişi bölgeden tahliye edildi.

Guatemala Volkanoloji Dairesinden yapılan açıklamada, havaya kaya, duman ve kül püskürten yanardağda meydana gelen patlamaların evleri salladığı belirtildi.

Ulusal afet komisyonu, yanardağ civarındaki 3 bin 925 kişinin tahliye edildiğini duyurdu.

Guatemala Afet Zararlarını Azaltma Ulusal Koordinasyon Sözcüsü David de Leon, yanardağın faaliyete geçmesi üzerine volkan civarındaki en az 8 yerleşim biriminde ikamet eden kişilerin güvenli yerlere tahliye edilmesi gerektiğini belirtmişti.

3 bin 763 metre yüksekliğindeki Ateş Volkanı, Orta Amerika'nın en aktif yanardağlarından biri.


Fuego Yanardağı'nda haziran ayında meydana gelen patlamalar sonucu 194 kişi ölmüş, 234 kişi kaybolmuştu.
20 Kasım 2018 Salı 11:50