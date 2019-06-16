16.06.2019 15:17
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Guatemala'da halk sandık başında

Guatemala

Guatemalalılar yeni devlet başkanını seçmek üzere sandık başına gitti.

Guatemalalılar yeni devlet başkanını seçmek üzere sandık başına gitti.

Binlerce kişinin ABD'ye göç etmek için terkettiği Orta Amerika ülkesi Guatemala'da 160 kongre üyesi, 340 belediye başkanı, Orta Amerika Parlamentosunun 20 üyesi ve devlet başkanını belirlemek için seçimler düzenleniyor. Guatemala halkı, 19 aday arasından devlet başkanını belirlemek üzere sandık başına gitti. Öne çıkan adaylar arasında Ulusal Umut Birliği Partisi'nden Sandra Torres, sağ kanat Vamos Partisi adayı Alejandro Eduardo Giammattei, iş adamı Roberto Arzu, avukat ve gazeteci Edmond Auguste Mulet Lesieur ve tek yerli aday Thelma Cabrera yer alıyor.

Bu seçimlerde yurt dışında yaşayan on binlerce Guatemalalı ilk kez oy kullanabilecek. Guatemala'da yapılan bir ankete göre, ülkedeki yetişkinlerin üçte biri seçimlerde usulsüzlük yapılacağına inanıyor. İşsizlik, şiddet, yolsuzluk, hayat pahalılığının yaşandığı ülkede yaklaşık 16 milyonluk nüfusun yüzde 1'inin bu yıl ülkeyi terk ettiği tahmin ediliyor.

Bugün yapılan başkanlık seçiminin ilk turunda adaylardan herhangi biri yüzde 50'nin üzerinde oy alamazsa 11 Ağustos'ta en fazla oyu alan iki aday arasında seçimlerin ikinci turu düzenlenecek. - GUATEMALA
Kaynak: İHA
Amerika Birleşik Devletleri, Politika

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