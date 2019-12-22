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Guatemala'da kamyon yolcu otobüsüne çarptı: 21 ölü

Gutemala'da bir kamyon ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 21 kişi hayatını kaybetti.

22.12.2019 11:47 | Son Güncelleme: 22.12.2019 11:47 Guatemala'da kamyon yolcu otobüsüne çarptı: 21 ölü

Gutemala'da bir kamyon ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 21 kişi hayatını kaybetti.

Kaza  Guatemala'nın 22 bölümünden biri olan Zacapa bölgesinde meydana geldi. Yerel medya virajda kontrolden çıkan bir kamyonun önde seyreden otobüse çarptığını; kazada 21 kişinin öldüğünü; 13 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Yerel medya kamyonun, sürücüsünün alkollü olması ya da aşırı hız nedeni ile kontrolden çıkmış olabileceğini; kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığını duyurdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kaza alanından görüntüler

polislerin çalışmaları



Güncel

Kaynak: DHA

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