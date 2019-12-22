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Guatemala'da kamyon yolcu otobüsüne çarptı 21 ölü

Guatemala'da kamyon yolcu otobüsüne çarptı 21 ölüGuetemala (DHA) ? Gutemala'da bir kamyon ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 21 kişi hayatını kaybetti.

22.12.2019 12:00 | Son Güncelleme: 22.12.2019 12:05
Guatemala'da kamyon yolcu otobüsüne çarptı 21 ölü
Guetemala (DHA) ? Gutemala'da bir kamyon ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 21 kişi hayatını kaybetti.
Kaza Guatemala'nın 22 bölümünden biri olan Zacapa bölgesinde meydana geldi. Yerel medya virajda kontrolden çıkan bir kamyonun önde seyreden otobüse çarptığını; kazada 21 kişinin öldüğünü; 13 kişinin de yaralandığını duyurdu.
Yerel medya kamyonun, sürücüsünün alkollü olması ya da aşırı hız nedeni ile kontrolden çıkmış olabileceğini; kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Guatemala'da kamyon yolcu otobüsüne çarptı 21 ölü

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Kaynak: DHA


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