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Guatemala'da mezarlıkta silahlı saldırı: 6 ölü

Guatemala'da bir mezarlıktaki cenaze töreni sırasında düzenlenen silahlı saldırı sonucu 6 kişi öldü.

22.10.2019 17:48Guatemala'da mezarlıkta silahlı saldırı: 6 ölü
Guatemala'da bir mezarlıktaki cenaze töreni sırasında düzenlenen silahlı saldırı sonucu 6 kişi öldü.
Ulusal Sivil Polis, yaptığı açıklamada, başkent Guatemala'nın Verbena Mezarlığı'nda cenaze töreni sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişinin olay yerinde, 2 kişinin kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybettiğini belirtti.
Saldırının en az 4 kişi tarafından gerçekleştirildiği bilgisini paylaşan polisin, saldırının çeteler arası bir anlaşmazlıkla ilgili olup olmadığını araştırdığı ifade edildi.

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Kaynak: AA

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