Guatemala'da rüşvet soruşturması

Guatemala'da savcılar, 100'den fazla kamu görevlisi hakkında rüşvet ve yolsuzluk soruşturması başlattı.

Guatemala'daki Dokunulmazlığa Karşı Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Komisyonunun bağımsız soruşturmasında, 100'den fazla kamu görevlisinin, devlet hastanelerinin yeniden inşa sürecinde rüşvet aldığı ve personel maaş ödemelerinde yolsuzluk yaptığı tespit edildi.

Haklarında soruşturma açılan şüphelilerin, 2012 yılındaki depremde hasar gören devlet hastanelerinin yeniden inşası için açılan ihalelerde rüşvet aldıkları ayrıca hastane personeli içinde herhangi bir görevi olmayan, "hayalet kadrolarda" çalışan kişilere maaş ödeyerek kamu kaynaklarını kötüye kullandıkları iddia ediliyor.

Savcılar, şüphelilerin 2012 ile 2014 yılları arasında Sağlık Bakanlığı kaynaklarından toplam 7 milyon doları kötüye kullandıklarını tahmin ediyor.

Soruşturma kapsamında 19 kişinin gözaltına alındığı ve aralarında eski bir sağlık bakanının da olduğu diğer şüphelilerin kaçak durumda olduğu bildirildi.

Ülkede 2012 yılında meydana 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından devlet hastanelerinin birçoğunun yeniden inşa edilmesine karar verilmişti.

Guatemala'daki Dokunulmazlığa Karşı BM Uluslararası Komisyonu, Nisan 2009'da dönemin hükümetinin talebi üzerine ülkede devlet içinde faaliyet gösteren suç çetelerine karşı mücadele etmek amacıyla kurulmuştu.

Kaynak: AA