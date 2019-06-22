22.06.2019 17:08
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Gübre çukuruna düşen 6 inek, ekiplerin 2 saat süren çalışmaları sonucu kurtarıldı

Gübre çukuruna düşen 6 inek, ekiplerin 2 saat süren çalışmaları sonucu kurtarıldıERZİNCAN - Erzincan merkeze bağlı Beşsaray köyünde açıkta bırakılan hayvan gübrelerinin içine saplanan 6 inek, iş makineleri ile ekiplerin 2 saat süren çalışmalarının ardından kurtarıldı.

Gübre çukuruna düşen 6 inek, ekiplerin 2 saat süren çalışmaları sonucu kurtarıldı
ERZİNCAN - Erzincan merkeze bağlı Beşsaray köyünde açıkta bırakılan hayvan gübrelerinin içine saplanan 6 inek, iş makineleri ile ekiplerin 2 saat süren çalışmalarının ardından kurtarıldı.
Köyde hayvancılıkla uğraşan Yaşar Kaya kendisine ait büyükbaş hayvanları başka bir köye götürmek için kamyona yüklemek istedi. Bu sırada sürüden ayrılan 6 inek kaçarak yakında bulunan gübre yığına saplandı. Köylülerin yardımıyla inekleri çıkarmayı başaramayan Kaya durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu iş makineleri yardımı ile bulundukları yerden çıkardı. Kaya yeniden ineklerine kavuşmanın sevincini yaşadı.Gübre çukuruna düşen 6 inek, ekiplerin 2 saat süren çalışmaları sonucu kurtarıldı
Kaynak: İHA
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