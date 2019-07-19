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Gübre çukuruna düşen eşekler kepçeyle kurtarıldı

Muğla'da başıboş dolaşırken ahır kenarında bulunan gübre çukuruna düşen 2 eşek, itfaiye erleri ve kepçe operatörünün gayretleri sonucunda kurtarıldı.

19.07.2019 16:56

Muğla'nın Seydikemerilçesine bağlı Gerişburnu Mahallesi'nde ahır kenarında bulunan gübre çukuruna düşerek gömülmek üzere olan 2 eşeği son anda vatandaşlar fark etti.Sıcaktan bunalmış ve boğulmak üzere olan eşeklere serinlemeleri için elleriyle su veren vatandaşlar, bir yandan da yetkililerden yardım istedi.

HALATLA BAĞLAYIP ÇIKARDILAR

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ve Seydikemer Belediyesine bağlı ekipler, olay yerine giderek ortaklaşa çalışma başlattı. Kepçe yardımıyla gübre çukurunun boşaltılmasından sonra itfaiye erleri, halatla eşekleri bağladı.

Gübre çukuru içerisinde can çekişen bitkin haldeki eşekler, kepçe yardımıyla çukurdan çıkartıldı. Eşekler vatandaşların da yardımıyla olay yerinden uzaklaştırılarak, doğal yaşam ortamına bırakıldı.

Gübre çukuruna düşen eşekler kepçeyle kurtarıldı
Kaynak: İHA
Seydikemer, İtfaiye, Muğla, 3. Sayfa

YORUMLAR (1)
MİSAFİR: acikda gübre cukurunun ne isi var, oraya insan düsse ne olacakti
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