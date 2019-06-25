25.06.2019 14:15
Haberler » Güncel » Haber

Gübre yığınına saplanan danayı itfaiye kurtardı

Gübre yığınına saplanan danayı itfaiye kurtardı

Bolu'da açıkta bırakılan hayvan gübrelerinin içine saplanan dana olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Bolu 'da açıkta bırakılan hayvan gübrelerinin içine saplanan dana olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Susuz Kınık köyünde çiftçilik yapan Fahri Yaman'a ait dana, ahırın kenarında bulunan gübre yığınına saplandı.
Danasını kendi imkanlarıyla saplandığı gübre yığınından çıkartamayan Yaman, itfaiyeden yardım istedi.
Olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, gübre yığınının içine girerek, danayı kalın halatlarla bağladı.
Dana, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından itfaiye arabasının arkasında bulunun vinç yardımıyla sıkıştığı yerden kurtarıldı.
Bir süre yerde hareketsiz kalan dana, üzerine atılan suyun ardından yerinden kalkabildi.
Kaynak: AA
Kınık , Susuz , Bolu , İtfaiye , Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
15:17 Evcil Hayvanlar iş başında!
15:16 Başkent için üç projede Büyükşehir-AB iş birliği başlıyor
15:16 Ekrem İmamoğlu'nun odasından indirilmişti! Atatürk tablosuyla ilgili önemli gelişme
15:16 Köprübaşı Dağ Koşusu yapıldı
15:15 Balıkesir'de orman yangını
15:15 Sanat dünyasının acı kaybı
15:15 Disney, Endonezyalı dev şirkete yatırım hazırlığında