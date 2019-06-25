25.06.2019 14:56
Haberler » Güncel » Haber

Gübre yığınına saplanan danayı itfaiye kurtardı - BOLU

Bolu'da açıkta bırakılan hayvan gübrelerinin içine saplanan dana olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bolu 'da açıkta bırakılan hayvan gübrelerinin içine saplanan dana olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Susuz Kınık köyünde çiftçilik yapan Fahri Yaman'a ait dana, ahırın kenarında bulunan gübre yığınına saplandı.
Danasını kendi imkanları ile saplandığı gübre yığınından çıkartamayan Yaman, itfaiyeden yardım istedi.
Olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, gübre yığınının içine girerek, danayı kalın halatlarla bağladı.
Dana, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından itfaiye arasının arkasında bulunun vinç yardımıyla sıkıştığı yerden kurtarıldı.
Bir süre yerde hareketsiz kalan dana, üzerine atılan suyun ardından yerinden kalkabildi.Gübre yığınına saplanan danayı itfaiye kurtardı - BOLU
Kaynak: AA
Kınık , Susuz , Bolu , İtfaiye , Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
17:17 Çayda boğulan 2 kardeş, toprağa verildi
17:17 DHA YURT BÜLTENİ - 18
17:17 Mobilya imalathanesinde yangın
17:17 Karate'nin gençleri Gaziantep'te buluşuyor
17:17 Çin, G20'de Hong Kong'un gündeme gelmesine izin vermeyecek
17:17 Şehidin adı polis merkezine verildi
17:16 Zonguldak Türk Ocağından İhlas Pazarlama ve Türkiye Gazetesi'ne ziyaret