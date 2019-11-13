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Gübre yüklü kamyon devrildi: 1 ölü

Malatya'nın Arguvan ilçesinde gübre yüklü bir kamyonun devrilmesi sonucu yaşanan kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

13.11.2019 13:52 | Son Güncelleme: 13.11.2019 13:58Gübre yüklü kamyon devrildi: 1 ölü
'nın ilçesinde gübre yüklü bir kamyonun devrilmesi sonucu yaşanan kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Arguvan-Malatya yolunun 7. kilometresinde yaşanan kazada Süleyman (55) yönetimindeki 44 HE 103 plakalı gübre yüklü kamyon kontrolden çıkarak devrildi. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı ile olay yerine sağlık ekipleri yönlendirilirken, kaza sırasında kamyon içerisinde sıkışan sürücü, Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Olay yerinde hazır bekleyen sağlık görevlileri sürücüye hemen müdahale etti ancak hayatını kaybettiği belirlendi.

Kamyonda bulunan sürücünün oğlu Özkan Karasu ise ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Arguvan Kaymakamı Abdullah Şahin'in de olay yerine gelerek incelemede bulunduğu kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MALATYA

Arguvan, Malatya, Karasu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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