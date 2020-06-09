Gübreliğe düşen ineği AFAD kurtarıldı

Bilecik'te gübreliğe düşen bir büyükbaş hayvan, AFAD ekipleri ve sahibinin saatlerce uğraşları sonrası kurtarıldı.

Gübreliğe düşen ineği AFAD kurtarıldı
09.06.2020 11:55 | Son Güncelleme: 09.06.2020 13:09
Bilecik'te gübreliğe düşen bir büyükbaş hayvan, AFAD ekipleri ve sahibinin saatlerce uğraşları sonrası kurtarıldı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Kazancı köyünde İsa Aşık'a ait inek, ahırın yanında bulunan ve gübrelik olarak kullanılan yere düştü. Hayvan can havliyle düştüğü yerden çıkmaya çalışırken, daha çok gübrelerin içine battı. Sahibi uzun süren çabası ineği kurtarmaya yetmezken, AFAD ekiplerinden yardım istendi. Bilecik'ten köye giden AFAD ekipleri hayvanı halat yardımıyla düştüğü yerden kurtarıldı. Hayvanını hemen hortum yardımıyla yıkayan İsa Aşık, AFAD ekiplerine teşekkür etti. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Etiketler: Osmaneli, Kazancı, Bilecik, AFAD, Güncel, Haber

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