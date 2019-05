GÜBRETAŞ, 4 ayda 15 bin üreticiyle buluştu

Kaynak: AA

GÜBRETAŞ, bu yılın ilk 4 ayında 15 bin üreticiye tarımsal danışmanlık hizmeti verirken, Türkiye'nin 29 noktasında oluşturduğu model üretim alanlarıyla da bilinçli tarım sayesinde elde edilebilecek verim artışlarının örneklerini ortaya koydu.GÜBRETAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, 67 yıl önce tarımda verimliliği artırmak amacıyla sektörün ilk şirketi olarak kurulan GÜBRETAŞ, tarım sektöründeki katma değerin yükselmesine yönelik düzenlediği bilinçli tarımı yaygınlaştırma faaliyetleri ve son 2 yılda yoğunluk verdiği Ar-Ge faaliyetleriyle öne çıkıyor.Operasyonel faaliyetlerdeki başarılarının yanı sıra sosyal sorumluluk alanında da sektöre öncülük eden çalışmalarını sürdüren GÜBRETAŞ, tarımın geleneksel yöntemler yerine daha bilinçli şekilde yapılması halinde verimlilik ve kalitenin yükseldiği gerçeğinden hareketle sosyal sorumluluk çalışmalarına devam ediyor.2019'un ilk 4 ayında 15 bin üreticiye tarımsal danışmanlık hizmeti veren GÜBRETAŞ, bu yıl Türkiye'nin 29 noktasında oluşturduğu model üretim alanlarıyla da bilinçli tarım sayesinde elde edilebilecek verim artışlarının örneklerini ortaya koyuyor."Bilinçli tarım eğitimleri devam ediyor"Açıklamada görüşlerine yer verilen GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yumaklı, bilinçli tarımı yaygınlaştırmak amacıyla her yıl binlerce çiftçiye doğru gübreleme, toprak analizi ve tarımsal ürün yetiştiriciliği eğitimleri veren şirketin, son 2 yılda bu alanda yeni bir stratejiyle hareket ettiğini kaydetti.Yumaklı, "2017 yılına kadar yılda ortalama bin 500 noktada 100 binden fazla çiftçiye eğitimler vermekteydik. 2017 yılından itibaren üreticilere arazide tarımsal danışmanlık hizmeti vermeye yoğunlaşma kararı aldık. Bölge müdürlüklerimiz bünyesindeki uzman ziraat mühendislerimiz, sürekli Anadolu'yu karış karış dolaşıyorlar. Sahadaki bu ekiplerimiz sadece 2018 yılında 5 binden fazla noktada 30 binin üzerinde üreticiye, arazide uygulamalı olarak tarımsal danışmanlık hizmeti verdiler." ifadelerini kullandı.Yumaklı, Türkiye'nin dört bir yanındaki GÜBRETAŞ ziraat mühendislerinin, arazi çalışmalarının yanı sıra ayrıca köy kahvehanelerinde veya il-ilçe merkezlerindeki salonlarda üreticileri buluşturan bilinçli tarım eğitimlerine de devam ettiğini bildirdi.Etkili bitki besleme uygulamaları ve bilinçli tarımı yaygınlaştırmanın, sonuçları itibarıyla toplumda herkese değen bir yönü olduğunu belirten Yumaklı, GÜBRETAŞ olarak kuruluşlarından beri korudukları misyonu devam ettirerek sektörde öncü olmanın verdiği sorumluluk anlayışıyla her zaman çiftçiye destek olmaya çalıştıklarını kaydetti."Güzel neticelere ulaşacağımıza inanıyoruz"İbrahim Yumaklı, bilinçli tarım için birçok noktada model üretim alanları kurulduğunu aktararak, şunları kaydetti:"Toprak analizine dayalı bilinçli bitki beslemeyi yaygınlaştırmak, üreticilere bol verimli ve üstün kaliteli ürün yetiştirmenin yollarını göstermek amacıyla geçen yıl Türkiye'nin 18 ayrı noktasında 11 tarımsal ürün için deneme ekimleri gerçekleştirmiştik. Bu deneme alanlarında, optimum gübre tüketimi ile Türkiye ortalamasının üzerinde maksimum verim ve kaliteyi yakaladığımız örnekler ortaya koyduk. 2019 yılında ise yine ülkemizin farklı bölgelerinde ayçiçeği, fındık, mısır, pamuk, patates, şeker pancarı, zeytin başta olmak üzere 13 tarımsal bitki için 29 model alanda deneme üretimi planladık ve yine güzel neticelere ulaşacağımıza inanıyoruz."Türkiye Toprak Verimliliği Haritası şekillendiGÜBRETAŞ Genel Müdürü Yumaklı, GÜBRETAŞ'ın, tarım arazilerini bilinçli kullanmanın yolunun toprak analizinden geçtiği ana fikriyle 2005'ten beri sürdürdüğü Türkiye Toprak Verimliliği Haritası Projesi kapsamında, tarımsal alanlardan alınan toprak numunelerinin laboratuvarlarda analiz edilerek çiftçilere o arazi için en uygun tarımsal üretim reçetelerinin sunulmaya devam ettiğini bildirdi.Proje kapsamında geride kalan 14 yılda 81 ilden toplam 11 bin arazinin toprak verilerini dijital ortama aktardıklarını belirten Yumaklı, "Bu veriler sayesinde Türkiye'nin tarımda verimlilik haritasını büyük oranda şekillendirmiş olduk. Yine bu proje kapsamında yaklaşık 50 bin çiftçiye birebir arazide uygulamalı olarak toprak numunesi alma ve bilinçli bitki besleme eğitimleri vererek önemli bir sosyal sorumluluk faaliyeti de gerçekleştirmiş olduk." değerlendirmesinde bulundu.Yumaklı, üreticilerin istedikleri yerden GÜBRETAŞ uzman ziraat mühendisleriyle iletişim kurabilmeleri için teknolojinin imkanlarını da tarım sektörüne kazandırdıklarını aktararak, "Tarımsal danışmanlığı, herkesin her yerden erişebileceği hale getirmek için farklı iletişim kanallarını da kullanıyoruz. (0850) 811 50 50 numaralı Üretici Danışma Hattı, WhatsApp Danışma Hattı ve mobil cihazlar için geliştirdiğimiz GÜBRETAŞ EGP (Etkili Gübreleme Programları) uygulaması gibi teknolojik kanallardan da bilinçli tarım için çiftçilerimize danışmanlık hizmetleri sunmaktayız." ifadelerini kullandı.