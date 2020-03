GÜBRETAŞ, bu yıl tesis yatırımlarını 2 kat artıracak

GÜBRETAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Fahrettin Poyraz, "2020'de tesis yatırımlarımızı hızla devam ettirmeyi ve toplam 267 milyon TL'lik yatırım bütçesiyle şirket tarihinin bu alandaki rekoruna ulaşmayı hedefliyoruz. Bu tutar, geçen yıl gerçekleştirdiğimiz yatırım tutarının 2 katından da fazla." ifadelerini kullandı.GÜBRETAŞ'tan yapılan açıklamada, özellikle son yıllarda yoğunluk verdiği tesis yatırımları, Ar-Ge çalışmaları ve bilinçli tarımı yaygınlaştırma faaliyetleriyle sektördeki öncülüğünü sürdüren GÜBRETAŞ'ın, 2020'de büyümesini sürdürmeyi hedeflediği kaydedildi.GÜBRETAŞ'ın, yeni yatırımlar ve bilinçli tarımı yaygınlaştırma faaliyetlerine yoğunluk verdiği 2019 yılını 4,3 milyar TL konsolide ciroyla tamamladığı bildirilen açıklamada, sürdürülebilir büyüme hedefiyle yeni yılda bir yandan yatırımlara hız veren GÜBRETAŞ'ın, diğer yandan katı gübre satışlarını 1,8 milyon tonun üzerine çıkararak liderliğini sürdürmeyi amaçladığı vurgulandı.Açıklamada görüşlerine yer verilen GÜBRETAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Poyraz, 68 yıllık kurumsal birikimiyle sektör liderliğini sürdüren GÜBRETAŞ'ın, geride kalan yılı katı gübrede 1 milyon 655 bin ton satışla tamamlarken, sıvı-toz gübre satışlarında ise 47,7 bin tonla bir önceki yıla göre yüzde 15'lik artış kaydederek şirket tarihinin yeni rekoruna ulaştığını, ihracatta ise satış miktarını yüzde 34 artırarak milli ekonomiye ürettiği faydayı bir adım daha ileri taşıdığını kaydetti.Ekonomik dalgalanmanın etkisiyle girilen 2019 yılının, yerel seçim yüküne rağmen Türkiye ekonomisinin normale döndüğü bir süreçle tamamlandığına işaret eden Poyraz, şu değerlendirmelerde bulundu:"Döviz kurlarının 2018'e göre daha stabil olması, faizlerin düşmesi, uluslararası piyasalarda ham madde ve emtia fiyatlarının az da olsa gerilemesi ile yurt içi gübre fiyatlarının düşüş göstermesi sonucu, yılın ilk yarısında beklentilerin üzerinde bir talep gerçekleşti. Sonrasında iklim şartlarının etkisiyle tarım alanları yeterli yağış almadığı için talepte azalma yaşandı. Buna rağmen 2019 yılı ülkemizde 6 milyon ton gübre tüketimiyle tamamlandı. Biz de GÜBRETAŞ olarak toplam talebin önemli bir kısmını tek başımıza karşılamış olduk. Sektör öncüsü olmanın getirdiği sorumlulukla bu yıl büyüme hızını daha da yükseltip katı gübre üretimimizi geçen yıla oranla yüzde 9 artırarak 637 bin tona çıkarmayı ve satış miktarımızı yüzde 12 artışla 1 milyon 846 bin tona ulaştırmayı hedefliyoruz. Böylece pazar payımızı yüzde 30 üzerinde tutarak pazardaki liderliğimizi sürdüreceğiz. Bu hedeflere ulaşmak için ilkbahar sezonu hazırlıklarını önceden tamamlayarak 2020'ye hızlı bir başlangıç yaptık. Son günlerde, bütün dünya ile birlikte ülkemizi de etkileyen koronavirüs salgınına rağmen 2020'nin, tarımsal üretim açısından büyümenin sürdüğü bir yıl olmasını umut ediyoruz. Bu global salgın sürecinde, sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişim açısından tarım sektörünün stratejik önemi tüm dünyada daha da artmıştır. Zira bu süreçte tarım, aktif olarak faaliyete devam edilmesi gereken sektörlerin başında gelmektedir. Biz de GÜBRETAŞ ve diğer iştirak şirketlerimizle, bu zorlu sürecin kayıpsız şekilde atlatılması için faaliyetlerimizi aksatmadan sürdürerek tarımsal girdi ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyoruz.""Vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu kaliteli ve sağlıklı gıdaların tedarikini sağlamaya çalışıyoruz"Fahrettin Poyraz, Türkiye'nin dört bir yanındaki çiftçilerin özellikle şubat-nisan arası yoğun sezondaki gübre ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik GÜBRETAŞ'ın yaptığı çalışmalara değinirken, "Bu amaçla ocak ayından itibaren başlattığımız sevkiyatlarla ürünlerimizi bayilerimize ve kooperatiflerimize ulaştırdık. Bugünlerde ilave ihtiyaç duyulan gübrelerin karşılanması için de aynı tempoyla sevkiyata devam ediyoruz. Yaptığımız KAP açıklamasında da belirttiğimiz üzere stratejik öneme sahip tarım sektörünün önemli paydaşlarından biri olmanın bilinciyle Türkiye'nin gıda güvenliği ve vatandaşlarımızın sağlığı için faaliyetlerimize kesintisiz olarak devam etmekteyiz. Şirketimiz, şimdiye kadar 3 aylık dönemde Türkiye piyasasına miktar olarak bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18'den fazla kimyevi gübre arzı gerçekleştirdi. Bu sayede çiftçilerimizin farklı tarımsal bitkiler için ihtiyaç duydukları her türlü gübreye ulaşmalarını kolaylaştırmaya çalışmaktayız." ifadelerini kullandı.GÜBRETAŞ'ın da ana hissedarı olan Tarım Kredi Kooperatifleri ailesi olarak, ekim öncesinden başlayarak ürünlerin tarladan sofraya ulaşmasına kadarki tüm süreçlerde aktif rol üstlendiklerini aktaran Poyraz, "Bu amaçla bir yandan GÜBRETAŞ gibi tarıma girdi sağlayan şirketlerimizle çiftçilere sunduğumuz faydayı artırmaya çalışırken, diğer yandan bu üreticilerimizin hasat ettiği ürünlerin değerlendirildiği tarım kredi marketleri gibi zincirin uç halkasıyla tüm vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu kaliteli ve sağlıklı gıdaların tedarikini sağlamaya çalışıyoruz. Tohumdan sofraya tüm aşamalarda hem üreticilerimizi hem de tüketicilerimizi koruyarak ülkemiz için katma değerler ortaya koyuyoruz. Tarım sektöründe üstlendiğimiz öncü rolü, küresel salgın sürecinde de tarımın her boyutunda sürdürmeye çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu."GÜBRETAŞ, 2020 hedeflerine ulaşacak"GÜBRETAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Poyraz, GÜBRETAŞ'ın 2020 yılına daha büyük hedeflerle başladığını, her alandaverimliliğe ve sürdürülebilir büyümeye odaklandıklarını vurguladı.Bu hedefleri, tarım sektöründeki büyüme potansiyelini dikkate alarak belirlediklerini aktaran Poyraz, "Türk tarımının temel yapı taşlarından olan Tarım Kredi Kooperatifleri ailesinin en büyük şirketi GÜBRETAŞ; güçlü ve yaygın bayi ağı, yenilikçi vizyonu ve dinamik insan kaynağı ile 2020 hedeflerine ulaşacaktır." ifadesini kullandı.Şirketin 2019 yılında tesis yatırımlarına büyük ağırlık verdiğini belirten Poyraz, bu dönemde GÜBRETAŞ'ın Türkiye ekonomisi için katma değer üretmeyi sürdürdüğüne işaret etti.Poyraz, "Yatırımların gerçekleştirilmesi açısından zor sayılabilecek bir yıl olan 2019'da GÜBRETAŞ, önemli yatırımlara imza atmaya devam etti. İskenderun'da 59 milyon TL'lik yatırımla son teknolojiye sahip lojistik merkez, bölge müdürlüğü ve laboratuvarın da bulunduğu yeni tesislerimizi 11 ay gibi kısa sürede tamamlayarak sonbaharda devreye alırken, bu yatırım sayesinde toplam depolama kapasitemizi yüzde 35 artırdık. Böylece hem lojistik imkanlar hem de o bölgeden hizmet alan illerdeki çiftçilerimize ürünlerimizi ulaştırma açısından operasyonel verimliliğimizi yükselttik." değerlendirmesinde bulundu.İskenderun tesislerindeki iskele güçlendirme projesini nisan ayında tamamlayacak GÜBRETAŞ'ın, Kocaeli'nde de önemli yatırımlar başlattığını bildiren Poyraz, "Yarımca tesislerinde 2019'da inşasına başladığımız Liman Dolgu Projesi'nde de önemli bir aşama kaydettik. Bu projenin ilk fazını 45 milyon TL'lik yatırımla bu yaz tamamlayacağız. Yarımca'da ayrıca 15 milyon TL'lik bütçeyle depolama tankları inşamız da devam etmektedir. Bunların yanı sıra mikrobiyal gübre projesi kapsamındaki pilot tesis kurulumunu ve NPK-2 ünitesinde iyileştirme çalışmalarıyla ilgili planlama aşamasını bu yıl bitireceğiz." ifadelerini kullandı.Geçen yıl GÜBRETAŞ'ın yurt içi ve dışı tesis yatırımı faaliyetlerinde 129,5 milyon TL'lik yatırım gerçekleştirdiğini belirten Poyraz, "Bu yıl ise şirketimizin yatırım bütçesindeki çıtayı daha da yükselttik. 2020'de tesis yatırımlarımızı hızla devam ettirmeyi ve toplam 267 milyon TL'lik yatırım bütçesiyle şirket tarihinin bu alandaki rekoruna ulaşmayı hedefliyoruz. Bu tutar, geçen yıl gerçekleştirdiğimiz yatırım tutarının 2 katından da fazla." değerlendirmesinde bulundu.GÜBRETAŞ kira sertifikasının kredi değerlendirme notuFahrettin Poyraz, yatırımların şirket açısından amaçlanan faydalarını da "Sektör liderliğimizi güçlendiren ve çevre dostu üretimi önceleyen bu yatırımlar sayesinde üretim çeşitliliği ve maliyet avantajlarımızı artırıyoruz. Tamamlanan ve tamamlanacak yatırımlardaki temel hedefimiz, bir yandan çiftçilerimize ve tarım sektörüne fayda sağlarken, bir yandan istihdam ve iş gücü üretmek, diğer yandan ise satış karlılığı artışıyla yatırımcılarımız için de katma değer sunabilmektir." şeklinde özetledi.Yeni yatırımlarla GÜBRETAŞ'ı daha güçlü bir geleceğe taşımak amacıyla son dönemde bazı adımlar attıklarını belirten Poyraz, şunları kaydetti:"Temmuz 2019'da aldığımız yönetim kurulu kararıyla sermaye piyasaları vasıtası ile finansman oluşturmak ve şirketimizin kaynak yapısını çeşitlendirmek için kira sertifikası ihraç sürecini başlatmıştık. Bu kararla GÜBRETAŞ, kaynak çeşitlerini artırırken, faizsiz getiri sağlayan ürünlere yatırım yapabilen fonlara ulaşılması konusunda önemli bir adım atmış oldu. Satmış olduğu ürün kazancı üzerinden geri ödemelerini gerçekleştirecek olan GÜBRETAŞ, bu sayede borçlanma maliyetlerinde de iyileşme sağlamış olacak."Geçen günlerde GÜBRETAŞ'ın kira sertifikası kredi derecelendirme notunun da açıklandığını hatırlatan Poyraz, "Bir kredi derecelendirme şirketinin yaptığı değerlendirme sonucunda GÜBRETAŞ'ın kira sertifikasının kredi değerlendirme notu, en güçlü borç ödeme kabiliyeti olan TR A1 olarak belirlendiği açıklandı. Bu da bizim için memnuniyet verici bir gelişme." ifadelerini kullandı.Bu yıla, şirketin iştirak yapısıyla ilgili iki önemli adımla başladıklarını bildiren Poyraz, şu değerlendirmelerde bulundu:"Ocak ayında açıkladığımız ihale sonucunda GÜBRETAŞ'ın deniz taşımacılığı sektöründe faaliyet gösteren yüzde 100 hissedarı olduğu Nbulkgas Deniz İşletmeciliği Limited Şirketi'ndeki paylarının yaklaşık 75 milyon dolara devri konusunda anlaşma sağlayarak hisse devir sözleşmesini imzaladık. Diğer yandan Bilecik'in Söğüt ilçesindeki şirketimize ait altın madeni sahasıyla ilgili mahkeme kararı 30 Aralık 2019'da sonuçlandı. Biz de yönetim kurulu olarak ocak ayında şirketin faaliyet konuları arasında yer alan maden yatırımlarını gerçekleştirmek için ulusal ve uluslararası alanda faaliyet göstermek üzere yüzde 100 pay sahibi olduğumuz GÜBRETAŞ Maden Yatırımları AŞ şirketini kurma kararı aldık.""Ar-Ge ve bilinçli tarımı yaygınlaştırma faaliyetleri artacak"GÜBRETAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Poyraz, yeni yılda GÜBRETAŞ'ın operasyonel ve finansal hedeflerini bir üst seviyeye taşımaya çalışırken, bir yandan da sektöre öncülük ettikleri Ar-Ge çalışmalarını ve bilinçli tarımı yaygınlaştırma faaliyetlerini de artan ivmeyle sürdürmeyi hedeflediklerini kaydetti.2019 yılında bu konuda önemli başarılar elde edildiğini aktaran Poyraz, "Özellikle şirketimizin Genel Müdürü İbrahim Bey ve çalışma ekibinin yoğun gayretleri sonucu, bu alanlarda önemli mesafeler alındı. Mayıs 2018'de faaliyete başlayan GÜBRETAŞ Ar-Ge Merkezi, gündemine aldığı projeleri hayata geçirmeye devam etti. Bu bağlamda 2 yıl önce başlatılan TAGEM projesiyle kamu, üniversite ile özel sektör iş birliği konusunda önemli bir adım atan şirketimiz, buna ilave olarak 2019'da Gebze Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi ile de iş birlikleri başlattı. Tarım sektörüne yenilikçi yaklaşımlar kazandıran bu proje ve iş birliklerinin faydalı sonuçlarını önümüzdeki dönem hep birlikte göreceğiz." ifadelerini kullandı.GÜBRETAŞ'ın Türkiye'de bilinçli tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması ve üreticilere farkındalık kazandırılması amacıyla önemli faaliyetler gerçekleştirmeye devam ettiğini aktaran Poyraz, şunları kaydetti:"Bu kapsamda şirketimiz, 2019 yılında yaklaşık 4 bin 500 noktada 42 binden fazla tarımsal üreticiye ulaştı. 27 noktada uygulanan model üretim alanı uygulamalarında ise Türkiye ve bölge ortalamalarının üzerinde oranlarda verim sonuçları elde edilmesine önemli katkılar sağladı. Saha ekibimiz, tarımsal danışmanlık ve model üretim alanı uygulamalarını bu yıl artırarak devam ettirecek."Poyraz, GÜBRETAŞ'ın, sahip olduğu köklü kurumsal birikim ve vizyoner yaklaşımıyla tarım sektörüne ve bu topraklara değer katmaya devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: AA