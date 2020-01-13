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Gübretaş'da 'operasyonel mükemmellik' dönemi

Tarım sektörün öncü kuruluşlarından Gübretaş, iş süreçlerinde kalite odaklı çalışmalarını sürdürüyor.

13.01.2020 16:27 | Son Güncelleme: 13.01.2020 16:32Gübretaş'da 'operasyonel mükemmellik' dönemi
Tarım sektörün öncü kuruluşlarından , iş süreçlerinde kalite odaklı çalışmalarını sürdürüyor. Daha önce başlatılan Altı Sigma ve Kalite Yönetim Sistemi uygulamaları ile kaliteyi kurumsal kültürün bir parçası haline getiren Gübretaş, üretim süreçlerinde 'Operasyonel Mükemmelik' Sistemi'ni hayata geçirdi.

Tarımsal üretimde yüksek verim ve kalite misyonunu sürdüren Gübretaş, bu yaklaşımını kurumsallaştırdı. 2016 yılında Tesisleri'nde başlattığı Yalın Altı Sigma uygulamaları ile kurum içi iş süreçlerinde verimlilik artırıcı projeleri devreye alan şirket, optimum verimlilik anlayışıyla önemli tasarruflar sağladı. Operasyonel Mükemmellik Sistemi projesiyle de üretim süreçlerinde kalite ve mükemmelliğin devamlılığı hedefleniyor.

Proje kapsamında yenilikçi fikirlerin teşvik edilmesi, çalışma ortamlarının güvenliğinin sağlanması, faaliyet verimliliği ve ürün kalitesinin en yüksek seviyeye çıkarılması hedefleniyor. Genel Müdür İbrahim Yumaklı, "68 yıllık köklü bir şirket olarak, yaptığımız işi daima en iyi şekilde yapmak Gübretaş Mükemmellik Sistemi (GMS) çalışmasını başlattık. Böylece üretim ortamlarının güvenliğini, faaliyetlerdeki verimliliği ve ürünlerimizdeki kaliteyi her zaman sürdürülebilir kılmayı hedefliyoruz" dedi.

GÜBRETAŞ Mükemmellik Sistemi'nin ilk adımlarının 2016 yılında Yarımca Tesisleri'ndeki Yalın Altı Sigma çalışmalarıyla atıldığını hatırlatan Yumaklı, "GÜBRETAŞ Mükemmelik Sistemi, Yalın Altı Sigma projeleriyle başlattığımız sürekli iyileştirme yolculuğunun devam ettirilerek, bununla ilgili gerekli metotların sahadaki arkadaşlarımızla birlikte öğrenilmesi ve uygulanması aşamasıdır. Bu uygulamalar sayesinde sürekli iyileştirmeyi kurumsal kültürün önemli bir parçası haline getirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Gübretaş, Yarımca, Yalın, Ekonomi

Kaynak: İHA

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