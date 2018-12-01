Gübretaş'ın Ar-Ge Projesi 10 Milyar TL Tasarruf Sağlayacak

01 Aralık 2018 Cumartesi 11:10



01 Aralık 2018 Cumartesi 11:10

ANTALYA (AA) – MUSAB TURAN - GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yumaklı, bilinçli tarımı yaygınlaştıracak yeni nesil gübre çözümleri alanında 3 yılda tamamlanacak bir Ar-Ge projesi geliştirdiklerini belirterek, "Projemiz ile tarım sektörünün ekonomik hacminde yıllık en az yüzde 10 civarında bir tasarruf sağlanması öngörülmektedir. Bu da Türkiye'nin hali hazırda 120 milyar TL civarında olan bitkisel üretim hasılası içinde yılda 10 milyar TL'ye yakın bir milli tasarruf katkısı sağlanabileceğini göstermektedir." dedi.Yumaklı, Antalya'da düzenlenen 18. Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı'nda (Growtech Eurasia), AA muhabirine şirketinin bilinçli tarımı yaygınlaştırma amaçlı inovatif çalışmaları hakkında bilgi verdi.Otuz ülkeden 800 firmanın katıldığı fuarda, bu yıl yenilikçi ürünler ve hizmetlerini "Ne ekersen onu biçersin" sloganıyla anlatacaklarını belirten Yumaklı, bilinçli tarım felsefesini işlemeye devam edeceklerini söyledi.GÜBRETAŞ'ın 1952 yılında Türkiye'deki tarımsal verimliliği artırmak amacıyla kurulduğunu hatırlatan Yumaklı, şirketin pazardaki liderliğini sektöre öncülük eden Ar-Ge çalışmalarıyla sürdürdüğünü kaydetti.Şirketin özellikle son iki yılda Ar-Ge ve inovasyona yönelik proje çalışmalarına ağırlık verdiğini aktaran Yumaklı, Kocaeli'deki Yarımca Tesisleri bünyesinde kurdukları GÜBRETAŞ Ar-Ge Merkezi'nin bu yıl faaliyete başladığını söyledi."12 çeşit bitkiye özel gübre"Yumaklı, ülke tarımının sürdürülebilir geleceği için kalıcı çözümler üzerinde çalıştıklarını ifade ederek, GÜBRETAŞ'ın 2005'te başlattığı Türkiye Toprak Verimliliği Haritası Projesi'yle, şimdiye kadar 81 ilden 11 bin civarında tarımsal araziden toprak numuneleri aldıklarını aktardı.GÜBRETAŞ laboratuvarlarında analiz edilen bu toprak numuneleriyle makro ve mikro besin elementler ve toprak özelliklerinin tespit edildiğini anlatan Yumaklı, projeye ilişkin şu bilgileri verdi:"Analiz sonuçlarından elde edilen veriler, koordinatlarıyla birlikte dijital ortama aktarılmaktadır. Analiz sonuçlarına göre 'bitki besleme reçeteleri' oluşturularak, üreticilere danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.Ayrıca şimdiye kadar bu proje kapsamında 50 bin çiftçiye arazide uygulamalı toprak numunesi alma ve bilinçli besleme eğitimleri verildi. Projedeki verilerden hareketle 'Bitkiye ve bölgeye özel gübreler' geliştirildi. Ülkemizdeki başlıca tarımsal ürünler için 12 çeşit bitkiye özel gübre ile tarımda yüksek verime katkı sağlandı.""Yeni nesil gübreler ve tarımsal ekipmanlar geliştirilecek"GÜBRETAŞ'ın Türkiye'de gübreleme alışkanlıklarını değiştirerek iklim değişikliği ve kuraklık etkisini azaltmayı hedefleyen "Sulu ve Kuru Şartlarda Yetiştirilen Bitkiler için Uygun Sıvı Kimyasal Gübrelerin Üretilip Geleneksel Katı Kimyasal Gübrelerle Etkinliklerinin Karşılaştırılması ve Sıvı Gübre Kullanımı için Uygun Makinelerin Geliştirilmesi" başlıklı bir Ar-Ge projesini de geliştirdiğini anlatan Yumaklı, bu projenin Tarım Bakanlığı'na bağlı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından desteklendiğini söyledi.Projenin hedeflerinin başarıyla gerçekleşmesi halinde ülke tarımına kalıcı bir katkı sağlayacaklarını ifade eden Yumaklı, proje hakkında şunları söyledi:"Toplam 3 yıl sürecek projede GÜBRETAŞ, 1 tarımsal ekipman firması ile 2 üniversite ve 7 tarımsal araştırma enstitüsüyle iş birliği yapmaktadır. Bu önemli projede, ülkemizde yetiştirilen 5 temel tarımsal ürünle, buğday, ayçiçeği, mısır, pamuk ve şekerpancarı ile ilgili Türkiye'nin 7 farklı ilinde deneme ekimleri yapılacak. Şirketimizin proje kapsamında geliştireceği yeni özel gübre desenlerinin yanı sıra proje paydaşımız olan bir firma tarafından da bu gübrelerin kullanımına yönelik yeni tarımsal ekipmanlar geliştirilecek.Sektörde gübre kullanım alışkınlıklarını değiştirebilecek bu proje, iklim değişikliklerine bağlı kuraklık risklerinin tarıma etkisini azaltmayı amaçlıyor.""Yeni nesil sıvı gübreler kayıpları azaltacak"Projenin milli gelir açısından sağlayacağı ekonomik yönüne de değinen Yumaklı, şunları söyledi:"Türkiye'de kimyevi gübre tüketiminde sadece azotlu ve fosforlu gübrelerde yıllık 2,5 milyar TL'lik ekonomik ve verimlilik kayıpları olduğu tahmin edilmektedir. Yeni nesil sıvı gübrelerin kullanımın yaygınlaşması halinde, bu kayıplar ciddi oranlarda azalacaktır. Buna dengeli gübreleme ve gübrelerin etkinliklerinin etkisiyle elde edilecek tarımsal verimlilik artışları da eklendiğinde ülke ekonomisi için önemli bir tasarruf ve katma değer sağlanması mümkündür.Bilinçli tarımı yaygınlaştıracak yeni nesil gübre çözümleri alanında 3 yılda tamamlanacak projemiz ile tarım sektörünün ekonomik hacminde yıllık en az yüzde 10 civarında bir tasarruf sağlaması öngörülmektedir. Bu da Türkiye'nin halihazırda 120 milyar TL civarında olan bitkisel üretim hasılası içinde yılda 10 milyar TL'ye yakın bir milli tasarruf katkısı sağlanabileceğini göstermektedir.""Türkiye'nin 18 noktasında model üretim alanları kurduk"Yumaklı, tarımda farkındalığı tüm çiftçi gruplarına yaymak istediklerini ifade ederek, şirketinin son 15 yılda ziraat mühendisleri, tarımsal araştırma enstitüleri ve önder çiftçilerle iş birliğine giderek bilinçli tarım örneklerini yaygınlaştırdığını söyledi.Yüksek verim ve üstün kalite için model üretim alanları oluşturduklarını belirten İbrahim Yumaklı, "Bu alanlarda, bilimsel metotlara uygun gübreleme programları uyguluyoruz. 2018'de Türkiye'nin 18 noktasında model üretim alanları kurduk. Pamuktan zeytine 11 ayrı tarımsal bitki için deneme ekimleri yaptık. Optimum girdi kullanımıyla yüksek verimli ve kaliteli hasatlar elde ettik." ifadelerini kullandı."Bilinçli gübreleme farkındalığı giderek artıyor"Çiftçiler ve tarım sektörü mensuplarınca düğün gibi görülen hasat döneminde, yurdun çeşitli illerinde bahçe ve tarla günü etkinlikleri düzenlediklerini anlatan Yumaklı, bu etkinliklerde uygulamanın sonuçlarını bölgedeki üreticilerle paylaştıklarını söyledi.Bu yıl yaptıkları deneme ekimlerinde Türkiye ortalamasına kıyasla yüksek verim artışları yakaladıklarını belirten Yumaklı, şunları kaydetti:"Biz her zaman bilinçli gübrelemenin önemine işaret ediyoruz. Bu yıl da ülke genelinde model üretim alanı çalışmalarının finalinde 'Tarla Günü' etkinlikleri yaptık. Örneğin Ordu'da üretilen milli değerimiz fındıkta dekar başına 300 kilogram verimlilik artışı sağladık, bu rakam fındık üretilen bölgelerimizin ortalama veriminin 3 katı seviyesinde.Yine Bursa'da üretilen zeytinde, bilinçli gübreleme üzerine yaptığımız çalışmalarla ağaç başına 16 kilogramla bahçeden beklenen normal hasadın 2-3 katı verim artışını yakaladık. Eskişehir'de üretilen mısırda, Aydın ve Şanlıurfa pamuğunda kayda değer verimlilik artışları sağladık. İşin güzel yanı, bu potansiyel milli serveti o illerdeki tüm çiftçilerimizle paylaşıyoruz. Böylece bilinçli gübrelemenin ne kadar önemli olduğu konusundaki farkındalık giderek artıyor."Çiftçilere Whatsapp Danışma Hattı geldiYumaklı, GÜBRETAŞ'ın üreticilere farklı kanallardan tarımsal danışmanlık hizmeti vermeye devam ettiğini dile getirerek, şöyle konuştu:"Yıllardır sürdürdüğümüz çiftçi eğitim toplantılarını, son iki yılda arazi çalışmaları ve reçetelendirme faaliyetlerine ağırlık vererek yürütmekteyiz. Bu kapsamda 2018 yılında planlanan şekilde Ekim sonu itibarıyla (10 ayda) 4 bin 500 noktada 20 binden fazla üreticinin katımıyla gerçekleştirdiğimiz bilinçli tarım eğitimlerine devam etmekteyiz.Bu yıl devreye aldığımız?Üretici Danışma Hattı?ve ?Whatsapp Danışma Hattı kanalıyla, çiftçilerimiz istedikleri her yerden bu hatları arayarak veya mesaj göndererek uzman ziraat mühendislerinden tarımsal danışmanlık hizmeti alabiliyor. Geçtiğimiz 10 ayda Danışma Hattı'nda 2 binden fazla üreticiye tarımsal danışmanlık hizmeti verildi."Çiftçinin işini kolaylaştıracak mobil uygulama kullanımdaBu arada GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yumaklı, GÜBRETAŞ'ın akıllı telefonlar için kullanıma sunduğu GÜBRETAŞ Etkili Gübreleme Programları (GÜBRETAŞ EGP) mobil uygulamasının çiftçilere büyük kolaylıklar sağladığını da sözlerine ekledi.