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Gübretaş'tan "Hasat Günü" etkinliği

GÜBRETAŞ, zeytin tarımında verim ve kaliteyi artırmak amacıyla Balıkesir'in Gömeç ilçesinde "Hasat Günü" etkinliği düzenledi.

26.10.2019 17:02Gübretaş'tan
GÜBRETAŞ, zeytin tarımında verim ve kaliteyi artırmak amacıyla Balıkesir'in Gömeç ilçesinde "Hasat Günü" etkinliği düzenledi.
Bir zeytin bahçesinde düzenlenen etkinlikte bilimsel yöntemlerle zeytin tarımında ulaşılan verimin sonuçları paylaşıldı.
Zeytin tarımında verim ve kaliteyi artırmak amacıyla Balıkesir'in Gömeç ilçesinde gerçekleştirdiği model üretim alanı uygulaması için "Hasat Günü" etkinliği tertiplendi.
GÜBRETAŞ Genel Müdür Yardımcısı Metin Özyürek, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin zeytinde iklim ve arazi koşullarına sahip olan dünyadaki 5 ülkeden biri olduğunu söyledi.
GÜBRETAŞ'ın uygulama yaptığı arazilerde ağaç başına 60 kilogram verim beklendiğini belirten Özyürek, "Unutmayalım ki toprak da canlı bir varlık. Bu yüzden toprağa, ihtiyacını doğru ve bilinçli şekilde vermek önemli. Siz toprağın ihtiyacını karşılarsanız, toprak da size karşılığını verir. Ziraat mühendisi arkadaşlarımız önce bunun incelemesini yapıyorlar. Sonrasında ise toprak analizi sonuçlarına göre bitki neyi istiyor ve neye ihtiyacı var, tespiti yapılıyor. Buna göre geliştirilen toprak reçeteleri uygulandığında yüksek verimlere ulaşılıyor." diye konuştu.
Etkinliğe, GÜBRETAŞ Genel Müdür Yardımcıları Metin Özyürek ve Mesud Şenkardeşler, Tarım Kredi Kooperatifleri Balıkesir Bölge Müdürü Hilmi Tunahan Eyice ile ziraat mühendisleri ve çok sayıda zeytin üreticisi katıldı.

Balıkesir, Zeytin, Gömeç, Ekonomi

Kaynak: AA

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