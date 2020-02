GÜBRETAŞ ve Türkiye Kredi Kooperatifleri yöneticileri KKTC'de buluştu

GÜBRETAŞ ve Türkiye Kredi Kooperatifleri yöneticileri, GÜBRETAŞ tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) organize edilen değerlendirme toplantısına katıldı ve ziyaretlerde bulundu.Türkiye'nin en büyük çiftçi ailesi Tarım Kredi Kooperatifleri'nin bir şirketi olan GÜBRETAŞ, 13-16 Şubat tarihlerinde Tarım Kredi Kooperatifleri merkez ve bölge birliği idarecilerinin katılımıyla bir değerlendirme toplantısı ve bazı ziyaretler düzenledi.Bu kapsamda Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü ve GÜBRETAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Fahrettin Poyraz ile GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yumaklı, KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz'u makamında ziyaret etti.Ziyarette kimyevi gübrenin yanı sıra, tarım alanında var olan ortak ilişkilerin geliştirilmesi ve gerçekleştirilebilecek yeni projeler üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu. Ayrıca mevcut iş birliğinin farklı adımlarla daha da genişletilmesi konusu ele alındı.GÜBRETAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Poyraz ve Genel Müdür Yumaklı, KKTC'deki tarımsal üretimin öncü kuruluşu Zirai Levazım Kooperatifi'ni de ziyaret ederek, geçen ay göreve başlayan Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Aktolgalı ve yeni yönetime başarılar diledi.Görüşmede, kurumlar arasındaki iş birliğinin güçlenerek artırılması konusunda mutabık kalınarak, yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi."KKTC'deki tarımın gelişimine katkılar sağlamaktan onur duyuyoruz"Poyraz, ziyaret ve toplantı programıyla ilgili bir genel değerlendirmede bulunarak, "Tarım Kredi Kooperatifleri olarak GÜBRETAŞ ve diğer şirketlerimizle KKTC'deki tarımın gelişimine katkılar sağlamaktan büyük bir mutluluk ve onur duyuyoruz. KKTC'de üreticilerin ihtiyaç duyduğu girdileri karşılamanın yanında başta Ada'nın sembolü olan hellim peyniri olmak üzere buradaki bazı tarımsal ürünlerin Türkiye'deki tüketicilere ulaştırılmasını sağlayarak, ekonomik katma değerler üretiyoruz." dedi.Yakın iş birliğini daha da güçlendirmek amacıyla GÜBRETAŞ'ın değerlendirme toplantısını bu yıl Girne'de gerçekleştirmeye karar verdiklerini anımsatan Poyraz, "Bu toplantı vesilesiyle KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanımız ile buradaki önemli paydaşımız Zirai Levazım Kooperatifi'nin yeni Yönetim Kurulu Başkanı'nı ziyaret ettik. Çok verimli geçen bu görüşmelerde iş birliğimizin artırılmasına yönelik konuları ele alma fırsatını bulduk. Yeni çalışmalarla Kuzey Kıbrıs'taki tarımsal büyümeye katkı vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.KKTC'nin GÜBRETAŞ ve Tarım Kredi Kooperatifleri açısından ticari faaliyetin ötesinde bir anlam taşıdığını kaydeden Poyraz, Türkiye'de olduğu gibi KKTC'de her zaman ve her yerde çiftçilerin yanında olmaya çalıştıklarını vurguladı.Poyraz, KKTC'li çiftçilere son birkaç yılda eğitimler de vererek, onların tarım konusunda bilinçlenmesini ve bu topraklardaki tarımsal verimin yükselmesini sağlamanın kendilerine ayrı bir heyecan verdiğini kaydederek, yakın gelecekte bu çalışmaların güzel neticelerinin görüleceğini söyledi."KKTC'de yıllık 15 bin ton gübre ihtiyacının büyük bölümünü karşılıyoruz"GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yumaklı ise, "KKTC'de yıllık 15 bin ton civarında olan gübre ihtiyacının büyük bölümü, Zirai Levazım Kooperatifi iş birliğiyle son yıllarda GÜBRETAŞ ürünleriyle karşılanmaktadır." dedi.KKTC'deki toplam gübre tüketiminin yaklaşık üçte ikisini GÜBRETAŞ'ın yüksek verim ve kalite artışı sağlayan ürünleriyle karşılandığına dikkati çeken İbrahim Yumaklı, "Bu girdideki payımızı artırmanın yanı sıra iş birliğini sosyal fayda yönüyle de desteklemek amacıyla KKTC'deki tarımsal üreticilere yönelik olarak 3 yıldır bazı eğitimler de veriyoruz." ifadelerini kullandı.Yumaklı, KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'nın da destekleriyle yürütülen bu bilinçli tarım faaliyetlerine bu yıl iki ayrı noktada model üretim alanı da kurarak, yeni bir boyut daha kazandırdıklarını belirtti.Genel Müdür Yumaklı, "Her yıl Türkiye'nin birçok noktasında yaptığımız model alanlarda yüzde 50'lere varan verim artışları sağlamaktayız. Gazimağusa'daki arpa ve Lefke'deki patates model ekim alanlarında da bölgedeki çiftçiler için örnek olacak verimlere ulaşacağımıza inanıyoruz." diye konuştu."Çalışmaların KKTC'de tarımın geleceğine katkılar sağlayacağına inanıyoruz"Türkiye'de her yıl binlerce çiftçiye verilen bilinçli tarım eğitimleriyle ilgili bilgi birikimini, KKTC'deki üreticilere de aktarmak için özellikle son dönemde önemli adımları gerçekleştiren GÜBRETAŞ'ın yaptığı çalışmalara değinen Yumaklı, şöyle devam etti:"KKTC'de iyi tarım uygulamalarını yaygınlaştırarak üretimde sürdürebilirliği sağlamak, bilinçli besleme ile bol verimli ve üstün kaliteli tarımsal ürünler yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla özellikle analiz için tarım arazilerinden toprak numuneleri alma, bu analiz sonuçlarına göre bitki besleme reçeteleri oluşturma, çiftçi bilinçlendirme toplantıları düzenleme ve bitki yetiştirme teknikleri eğitimi faaliyetlerini yürütüyoruz. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ve Zirai Levazım Kooperatifi ile koordineli şekilde yürüttüğümüz bu çalışmaların KKTC'de tarımın geleceğine katkılar sağlayacağına inanıyoruz."GÜBRETAŞ, KKTC'deki etkinliğini artırdıTarım Kredi Kooperatifleri'nin bir şirketi olan GÜBRETAŞ, son yıllardaki ihracat hamlesiyle bölge ülkeleriyle birlikte KKTC'de de pazar etkinliğini artırdı.Kimyevi gübre sektörünün öncüsü GÜBRETAŞ, bu çalışmalarını Ada'daki münhasır bayii Zirai Levazım Kooperatifi iş birliği ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlediği çiftçi eğitim toplantıları ve model üretim alanı uygulamaları gibi bilinçli tarımı yaygınlaştırma faaliyetleriyle de destekliyor.GÜBRETAŞ ziraat mühendislerinin takibiyle Gazimağusa'da ve Lefke'de kurulan model üretim alanlarında, bilinçli tarım uygulamasıyla bölge ortalamasının üzerinde verim elde edilmesi bekleniyor.