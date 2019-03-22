Gübreye Dönüşen Plastikler Oluşturmak Mümkün"

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BASF Türk Kimya Genel Müdürü Rami Atikoğlu, "Plastikten vazgeçmek mümkün değil ancak doğada toprağa karıştığında gübre görevi görebilir plastikler oluşturmak mümkün olabiliyor. Sadece birkaç hafta içinde toprakta yok olabilen plastikler oluşturabiliyoruz." dediUludağ Ekonomi Zirvesi'nde moderatörlüğünü Alternatif Bank Üst Yöneticisi Kaan Gür'ün üstlendiği "Sürdürülebilirlik ve Amaçlı Şirketler" oturumunda konuşan Atikoğlu, 150 yılı aşkın bir süredir kimya alanında insanlık için hayatı kolaylaştıran çözümler oluşturmaya gayret ettiklerini söyledi.Çalışmalarında üç temel ilkeye riayet ettiklerini belirten Atikoğlu, "Biri ekonomik başarı, ikincisi çevre duyarlılığı, üçüncüsü de global bir firma olmakla beraber dünyanın birçok ülkesinde, şehrinde bulunuyoruz, topluma değer katmaya gayret ediyoruz. Sosyal sorumluluk da bizler için olmazsa olmaz kriterlerden biridir." ifadelerini kullandı.Atikoğlu, dünyadaki değişimleri dikkate alıp buna uygun araştırma ve inovasyon çalışmaları yapılması gerektiğini anlattı.Bilim insanlarının yaptığı çalışmalarda, 2050 yılında dünya nüfusunun bugüne göre 2 milyar kişi artacağının, bu nüfusun yaklaşık yüzde 70'inin şehirlerde yaşayacağının öngörüldüğünü aktaran Atikoğlu, "Enerji ihtiyacı bugünden yüzde 50 daha fazla olacak. Gıda ihtiyacı da yüzde 30 artacak. Bunları göz önünde bulundurarak kimyayı da hayatı kolaylaştıran bir bilim dalı olarak dikkate alırsak, çözümlerimizi de ona göre oluşturmaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu."Çöllerde yaşamak mümkün hale gelebilecek"Rami Atikoğlu, kimyanın hayatı kolaylaştıran çözümler sağladığını ifade ederek, şöyle konuştu:"Bununla ilgili inovatif çalışmalar yapıyoruz. Biri giyilebilir teknolojilerdir; dünya, sıcaklık, iklim giderek ısınıyor. Dış ortamlarda çok daha fazla çalışmak durumunda kalıyoruz. Geliştirilen yeni giyilebilir teknolojilerle vücutta bir klima etkisi yaratan 'klimatik dokular' oluşturan termoplastik poliüretan esaslı çözümler oluşturduk. İleride bunun sayesinde çöllerde yaşamak mümkün hale gelebilecek. Geliştirilen yeni bir teknoloji sayesinde açık ortamlarda oluşan uğultunun emilimi sağlanıyor ve gürültünün ortadan kalması, daha huzurlu bir çalışma imkanı sağlanabiliyor. Plastikten vazgeçmek mümkün değil ancak doğada toprağa karıştığında gübre görevi görebilir plastikler oluşturmak mümkün olabiliyor. Sadece birkaç hafta içinde toprakta yok olabilen plastikler oluşturabiliyoruz. Bunlar geleceğe olan bakış açımızı ifade ediyor."