22.06.2019 18:25
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Gübreye saplanan 6 inek, 2 saatlik çalışmayla kurtarıldı

Gübreye saplanan 6 inek, 2 saatlik çalışmayla kurtarıldı

ERZİNCAN'ın merkeze bağlı Beşsaray Köyü'nde, açıkta bırakılan hayvan gübrelerinin içine saplanan 6 inek, ekiplerin iş makineleriyle yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından kurtarıldı.

ERZİNCAN'ın merkeze bağlı Beşsaray Köyü'nde, açıkta bırakılan hayvan gübrelerinin içine saplanan 6 inek, ekiplerin iş makineleriyle yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından kurtarıldı.
Olay, öğlen saatlerinde merkeze 7 kilometre uzaklıktaki Beşsaray Köyü'nde meydana geldi. Köyde hayvancılıkla uğraşan Yaşar Kaya , kendisine ait büyükbaş hayvanları başka bir köye götürmek için kamyona yüklemek istedi. Bu sırada sürüden ayrılan 6 inek, yakında bulunan gübre yığınına saplandı. Olayı gören köylüler, Kaya'nın yardımına koştu. Köylüler ve Kaya, inekleri saplandıkları yerden çıkarmaya çalışsa da başarılı olamayınca durumu, itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri çaresizce kurtarılmayı bekleyen inekleri, yaklaşık iki saat süren çalışma sonucu iş makineleriyle bulundukları yerden çıkardı. Kaya, ekiplere teşekkür etti.


- Erzincan
Kaynak: DHA
Yaşar Kaya , Erzincan , Güncel

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