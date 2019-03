Güç, Çeviklik ve Cesaret Bu Kızların İşi

Kaynak: İHA

- Güç, çeviklik ve cesaret bu kızların işi Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde gözü kara kızlar, kurdukları Ragbi takımı ile güç, çeviklik ve cesaretlerini sergiliyorSİVAS - Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde gözü kara kızlar, kurdukları Rugby Ragbi takımı ile güç, çeviklik ve cesaretlerini sergiliyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde geçtiğimiz yıllarda kurulan erkek Rugby takımının ardından bu yıl da gözü kara kızlar Ragbi öğrenmek için kolları sıvadı. Güç, çeciklik ve cesaretlerini sergilemek isteyen genç kızlar, en sert spor dallarından birisi olmasına rağmen Ragbi antrenörü Emil Aliyev nezaretinde kurdukları Kangals Kadın Ragbi takimi olarak idmanlara başladı.Sert ama saygı isteyen bir sporRagbi'nin sert ama rakibe saygı duymayı gerektiren bir spor dalı olduğunu belirten Sivas Kangals Rugby takımı 2.kademeli Uluslar arası takım antrenörü Emil Aliyev, " Bizim erkekler Ragbi takımımız vardı. Kadın takımımız eksikti ama kadın takımımızı tamamladık. Bu bizim 4'üncü antrenmanımız ve katılımda baya iyi. Yeni gelen arkadaşlarımızı da bekliyoruz. Ragbi sert bir spor ama kurallar çerçevesinde rakibine saygı duyarak oynarsan sakatlanmazsın ve bir şey olmaz. Bayanların takımı Türkiye 'de 7 kişiden oluşuyor. Orada hız ve teknik daha fazla. Çarpışmalar olur tabi ki ama o kadar zor değil. Erkek ragbi takımından oyuncular, kızlara söylediler onlarda ragbi olumlu baktılar. Ben gelmeden önce rugbyyi bilen yokta ama şimdi birçok kişi ragbinin ne olduğunu biliyor. Turnuva Aralık 'ta başlıyor, o zamana kadar kadro kurmalıyız. O zamana kadar antrenmanlarımızı iyi yapmalıyız. Hedefimiz herkesin hedefi olduğu gibi şampiyonluk. Ama benim için şampiyonluktan önce ragbi yaymak."dedi.Takım üyelerinden kadın ragbici Aybüke Geçimli, sporun başta sert geldiğini ama sonra alıştığını belirtip, "Takıma katılma teklifi arkadaşımdan geldi. Kondisyonun güçlü, kendin beceriklisin yani yapabilirsin şeklinde takıma katılma teklifi yaptı. İlk başta yapamayacağımı söyledim. Sert olduğunu düşündüğüm için. Ama başladıktan sonra sorun olmadı ve her şey yolunda. Hedefim şampiyonluk ve daha iyi bir yerde olabilmek. Şu an çok yeniyiz ve daha önce uğraşmadığımız bir dal olduğu için zorlanıyoruz."dedi.Hedef şampiyonlukEdanur Derin ise hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirtip, "Erkek takımının olduğunu biliyorduk. Kız takımının açılması için de talepte bulunduk. Erkek takımının kaptanı sayesinde kız takımını topladık ve antrenmanlara başladık. Zor bir spor ama imkansız değil. İlk başta yapabilirmiyiz, yapamazmıyız diye çok düşündük. Ama zor değil. Şu an antrenmanlar çok eğlenceli geçiyor. Hedefler şampiyonluk."dedi.