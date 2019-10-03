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Gucci'nin tanıtım yüzü olan genç model, görüntüsüyle büyük dikkat çekti

Dünyaca ünlü giyim ve aksesuar markası Gucci seçtiği kadın modelle tüm dikkatleri üzerine çekti. 23 yaşındaki Armine Harutyunyan fiziksel görüntüsüyle büyük ilgi çekti.

03.10.2019 20:00

Ünlü marka Gucci'nin tanıtım yüzü olarak seçtiği 23 yaşındaki Armine Harutyunyan fiziksel görüntüsüyle tüm dikkatleri üstüne çekti.

GUCCİ'NİN TANITIM YÜZÜ OLDU

Kısa bir süre önce sona eren Milano Moda Haftası kapsamında Gucci'nin düzenlediği defilede genç bir Ermeni model de podyuma çıktı. 23 yaşındaki Armine Harutyunyan, defiledeki diğer tüm modellerden daha fazla dikkat çekti. Bunun sırrı da modelin fiziksel görüntüsünde gizli. Yüzünde neredeyse sıfır makyaj olan genç modelin, özellikle yüz hatları geleneksel modellik anlayışından çok farklıydı. Kusursuz olmayan güzelliğiyle podyuma çıkan ve büyük ilgi çeken Armine Harutyunyan, bu yıl Gucci firmasının tanıtım yüzü olarak görev yapacak.

Gucci'nin tanıtım yüzü olan genç model, görüntüsüyle büyük dikkat çekti

Milano, Gucci, Magazin

YORUMLAR(6)
YORUM YAPILIR:şimdi markalar daha doğal estetiksiz makyajsız modelleri seçiyor çünkü daha fazla dikkat çekiyorlar nerde koca burunlu kalın kaşlı benekli sıfıra vurulmuş saçlı kızları seçiyorlar bence daha güzel çok çekici oluyorlar
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#YORUMCU:Yürüyen merdiven süper bir buluş modellerin düşmelerine son :)
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GÖNÜL:bu kızın reklam yüzü olması guccime gitti
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HAHAHHHAH:guccı nasıl çirkin olunur reklamı mı yapıcak bu yuzle
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MESUD SUSAM:tebrik ederim arkadaş, sen sadece kişisel ve estetik anlayışına göre yorum yapmışsın bana görede doğrusu bu bazıları gibi bu model ermeniymiş yok efendim falan filanmış dememişsin HÜMANİST bir vatandaşmışsın teşekkürler
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SULTANA:bu nasıl bir haber niteliği tasıyor? tamamen gucci reklamı. . . dünyada neler neler olurken. . .
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