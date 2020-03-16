Güce Belediyesi araç parkı genişliyor
Güce Belediye Başkanı Aytekin Boduroğlu, belediye araç parkına çöp toplama aracı kazandırdıklarını bildirdi.
16.03.2020 13:42 | Son Güncelleme: 16.03.2020 13:48
Güce Belediye Başkanı Aytekin Boduroğlu, belediye araç parkına çöp toplama aracı kazandırdıklarını bildirdi.
Boduroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belediyeye tam donanımlı çöp toplama aracı hibe edildiğini söyledi.
Hedeflerinin Güce halkına daha hızlı ve kaliteli hizmet vermek olduğunu belirten Boduroğlu, şunları kaydetti:
"İlçe halkı adına aracın belediyeye kazandırılmasında emeği geçen başta Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve AK Parti Giresun milletvekillerimiz olmak üzere herkese teşekkür ederim. Aracımız belediyemize ve ilçemize hayırlı uğurlu olsun."
Boduroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belediyeye tam donanımlı çöp toplama aracı hibe edildiğini söyledi.
Hedeflerinin Güce halkına daha hızlı ve kaliteli hizmet vermek olduğunu belirten Boduroğlu, şunları kaydetti:
"İlçe halkı adına aracın belediyeye kazandırılmasında emeği geçen başta Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve AK Parti Giresun milletvekillerimiz olmak üzere herkese teşekkür ederim. Aracımız belediyemize ve ilçemize hayırlı uğurlu olsun."
Kaynak: AA
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