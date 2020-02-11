Haberler » Güncel » Güce Belediyesinin karla mücadele çalışmaları - Haber

Güce Belediyesinin karla mücadele çalışmaları

Güce Belediye Başkanı Aytekin Boduroğlu, kentte kar mücadelesini sürdürdüklerini söyledi.

11.02.2020 14:00 | Son Güncelleme: 11.02.2020 14:08Güce Belediyesinin karla mücadele çalışmaları
Belediye Başkanı Aytekin Boduroğlu, kentte kar mücadelesini sürdürdüklerini söyledi.
Boduroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçe genelinde birkaç gündür kar yağışının etkili olduğunu belirtti.
Güce halkının mağduriyetler yaşamaması adına yoğun çalışma yürüttüklerini dile getiren Boduroğlu, şöyle konuştu:
"Özellikle eğitim kurumları, ibadethaneler, kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda meydana gelen buzlanmalara karşı da tuzlama çalışmaları yapılıyor. Kolektif bir çalışma biçimiyle belediyenin tüm imkanlarını seferber ettik. Güce'de ulaşımın rahat şekilde sağlanması için gece gündüz çalışmalarımız devam edecek."

Güce, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:22  Radyasyon nasıl yazılır? Radyasyon mu, radyosyon mu? Radyasyon ne demek?
13:53  Enstitü nasıl yazılır? Enstitü mü, ensitü mü? Enstitü ne demek?
11:44  Şam nerede? Şam konumu ve Şam haritası!
10:49  Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme ne zaman? Bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri!
10:20  İhsan Oktay Anar kimdir? İhsan Oktay Anar hayatı, sanatı ve eserleri!
11.02.2020 16:12:03