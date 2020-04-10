Güce'de ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapıldı
Güce Belediyesi ve hayırseverlerin katkılarıyla ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapıldı.
10.04.2020 13:46 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:18
Belediye Başkanı Aytekin Boduroğlu, yaptığı açıklamada, her zaman vatandaşlara destek olmaya çalıştıklarını söyledi.
Hayırsever iş adamlarıyla yaptıkları gıda yardımı kampanyasının devam ettiğini belirten Boduroğlu, şunları kaydetti:
"Vefa Destek Grubu çalışmalarının yanı sıra belediye olarak 6 mahallemizde belirlediğimiz yardıma muhtaç ailelerin tamamının evlerine gıda yardımı yapıyoruz. Bu zor günleri hep beraber atlatacağız. Her zaman olduğu gibi bu koronavirüs salgınının yaşandığı günlerinde de vatandaşlarımızın yanındayız."
Kaynak: AA