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Güce'de ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapıldı

Güce Belediyesi ve hayırseverlerin katkılarıyla ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapıldı.

10.04.2020 13:46 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:18
Güce'de ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapıldı
Güce Belediyesi ve hayırseverlerin katkılarıyla ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapıldı.
Belediye Başkanı Aytekin Boduroğlu, yaptığı açıklamada, her zaman vatandaşlara destek olmaya çalıştıklarını söyledi.
Hayırsever iş adamlarıyla yaptıkları gıda yardımı kampanyasının devam ettiğini belirten Boduroğlu, şunları kaydetti:
"Vefa Destek Grubu çalışmalarının yanı sıra belediye olarak 6 mahallemizde belirlediğimiz yardıma muhtaç ailelerin tamamının evlerine gıda yardımı yapıyoruz. Bu zor günleri hep beraber atlatacağız. Her zaman olduğu gibi bu koronavirüs salgınının yaşandığı günlerinde de vatandaşlarımızın yanındayız."

Kaynak: AA

Etiketler: Güce, Güncel
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