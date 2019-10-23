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Güce'de kan bağışı kampanyası

Giresun'un Güce ilçesinde Kızılay Giresun Kan Merkezi tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.

23.10.2019 14:08Güce'de kan bağışı kampanyası
Giresun'un Güce ilçesinde Kızılay Giresun Kan Merkezi tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Merkez Mahalle Osman Ağa Meydanı'nda kurulan stantta vatandaşlar kan bağışına ilgi gösterdi.
Kan merkezinde görevli Dr. Mert İlk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kan bağışının önemine dikkati çekti.
İlk, bağışların artması ve gereken ilginin gösterilmesi halinde hiçbir hastanın kan nedeniyle mağdur olmayacağına vurgu yaptı.
Kan bağışında bulunan vatandaşlara teşekkür eden İlk, "Herkes kan bağışında bulunabilir. Birçok kez umursamadan geçtiğimiz kan bağış stantlarında toplanan kan, belki de bir gün o kişinin hayatını kurtaracaktır." dedi.

Giresun, Kızılay, Güce, Güncel

Kaynak: AA

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