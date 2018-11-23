Güce'de Mevlid-i Nebi Haftası Etkinlikleri

Güce
Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Okulun konferans salonundaki etkinlikte konuşan Güce Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Mustafa Kıran, ahlakı Kur'an olan Hz. Peygamber'in her yönüyle güzel örnek olduğunu söyledi.
Yaşanılan bu dönemde tüm insanlığın Hz. Peygamberi anlamaya daha çok ihtiyacı olduğunu ifade eden Kıran, şunları kaydetti:
"Bugün alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimizi anlamak için buradayız. Peygambere olan sevgimizi, aşkımızı onun yaşamındaki her anını örnek alarak ve bunu hayatımıza yansıtarak gösterebiliriz. Onu hayatımızın her anında, yaşamımızın her köşesinde baş tacı yaparak getirdiği mesajı doğru anlamalıyız."
Etkinlik, öğrencilerin seslendirdiği ilahilerin okunması ve Hazreti Peygamberi anlatan kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere ödüllerin verilmesiyle son buldu.
Programa, Güce Kaymakamı Hüseyin Aydın
, İlçe Müftüsü Haydar Bektaşoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kahir Al, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Güce