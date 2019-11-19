Haberler » Güncel » Güce'de öğrencilere kıyafet yardımı yapıldı - Haber

Güce'de öğrencilere kıyafet yardımı yapıldı

Güce'de ihtiyaç sahibi öğrencilere kıyafet yardımında bulunuldu.

19.11.2019 16:24 | Son Güncelleme: 19.11.2019 16:24Güce'de öğrencilere kıyafet yardımı yapıldı
'de ihtiyaç sahibi öğrencilere kıyafet yardımında bulunuldu.
Köyü İlkokulu'nda öğrenim gören 90 öğrenciye Giresunlular Derneği tarafından kıyafet yardımı yapıldı.
Kıyafetler öğrencilere Güce Belediye Başkanı Aytekin Boduroğlu ve Dernek Başkanı Yalçın Kaya Böber tarafından teslim edildi.
Dernek Başkanı Böber, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocukların yüzlerindeki tebessümün maddi olarak değerinin biçilemeyeceğine işaret ederek, eğitime katkı konusunda bu tür etkinlikleri yapmaya devam edeceklerini kaydetti.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Kahir Al da derneğin eğitim ve öğretime karşı duyarlılığının örnek bir davranış olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Küçükçekmece, İstanbul, Kuluncak, Güce, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:00 Fethiye'deki trafik kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
20:00 Open Arms gemisinin İtalya'ya girişini yasaklayan Salvini'ye soruşturma
20:00 MSB: "Pençe-3 Harekatı kapsamında Irak'ın Haftanin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit...
19:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderilmek üzere bırakılan siyanürlü mektubun gizemi çözüldü
19:57 Telefon dolandırıcısı 2 aylık teknik takip sonucu yakalandı
19:37 İbrahim Kalın'dan S-400 ve F-35 krizi hakkında açıklama: NATO Zirvesi'nde ABD'nin tekliflerini alacağız
19:21 Son dakika: Terör örgütü YPG/PKK'dan okula havanlı saldırı: 3 ölü, 8 yaralı
18:50 Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan siyanür intiharlarıyla ilgili açıklama: Siyanürle ilgili takip sistemi kurulacak
18:46 Kızına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kardeşinden şikayetçi olmadı
18:34 Terör örgütü YPG/PKK Azez'deki sivilleri hedef aldı: 1 ölü, 13 yaralı
19.11.2019 20:02:23