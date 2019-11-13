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Güce'de "Peygamber ve Aile" konulu konferans

Giresun'un Güce ilçesinde kadınlara yönelik "Peygamber ve Aile" konulu konferans gerçekleştirildi.

13.11.2019 17:00 | Son Güncelleme: 13.11.2019 17:06Güce'de
'un ilçesinde kadınlara yönelik "Peygamber ve Aile" konulu konferans gerçekleştirildi.
Mevlid-İ Nebi Haftası dolayısıyla Güce Müftülüğünün düzenlediği konferansta, Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahiler ve slayt gösteri gerçekleştirildi.
İl vaizesi Fatma Albayrak, konferansta yaptığı konuşmada, ailelerin rol model olarak Hazreti Muhammed ve sahabelerini örnek alması gerektiğini söyledi.
İslami değerlere bağlı, vatanını ve milletini seven gençlerin yetiştirilmesi gerektiğine vurgu yapan Albayrak, "O size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatli ve merhametlidir. Peygamberimiz ailesine karşı çok nazik ve şefkatli idi. Kur'an aileyi anne babadan değil, dededen başlatıyor. Hepimizin sahibi Allah'dır. Hakkımızı ve haddimizi iyi bilelim. Peygamber efendimiz kimseyi kırmaz, incitmezdi. Ailesine karşı sabırlı, hoşgörülü idi." diye konuştu.
Konferansa, kadın öğretmenler ve kız öğrencileri katıldı.

Giresun, Güce, Güncel

Kaynak: AA

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