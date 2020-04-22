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Güce Halk Eğitim Merkezi'nde maske üretimi

Güce İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların ve kamu çalışanlarının ihtiyacının karşılanması için maske üretimine başlandı.

22.04.2020 16:08 | Son Güncelleme: 22.04.2020 16:14
Güce Halk Eğitim Merkezi'nde maske üretimi
Güce İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların ve kamu çalışanlarının ihtiyacının karşılanması için maske üretimine başlandı.
Güce Kaymakamı Ahmet Raşit Orhan, maske üretimi yapılan Halk Eğitim Merkezini ziyaret etti.
Güce Kaymakamlığı koordinesinde kamuda çalışan İŞKUR işçilerinin katılımıyla maske üretiminin gerçekleştiğini ifade eden Orhan, şunları kaydetti:
"Üretilen maskeler ilçe genelinde yaşayan vatandaşlara dağıtılacak. Alınan kararlarlar doğrultusunda salgının yayılmaması için sosyal mesafe ile birlikte pazar yeri, market ve toplu olarak çalışılan iş yerlerinde maske takma zorunluluğu getirilmesinin ardından maske üretim çalışmaları başlatıldı.Günde 300 maske üretiyoruz. Tüm dünyayı saran bu salgından kaynaklarımızın tamamını seferber ederek ülke olarak, Güce olarak en az etkiyle geçirmeliyiz."
Orhan, maske üretiminde yoğun çaba sarf eden Güce Milli Eğitim Müdürü Kahir Al, Güce Halk Eğitim Merkezi Müdür Raif Yıldırım ve çalışan işçilere teşekkür etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Güce, Güncel, Haber
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