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Güce Müftülüğünden ihtiyaç sahiplerine gıda paketi

Giresun'un Güce ilçesinde, müftülük ve Türkiye Diyanet Vakfı Şubesi tarafından ihtiyaç sahibi kişilere gıda paketi yardımında bulunuldu.

Güce Müftülüğünden ihtiyaç sahiplerine gıda paketi
03.05.2020 11:28 | Son Güncelleme: 03.05.2020 11:34
Giresun'un Güce ilçesinde, müftülük ve Türkiye Diyanet Vakfı Şubesi tarafından ihtiyaç sahibi kişilere gıda paketi yardımında bulunuldu.
Güce Müftüsü Haydar Bektaşoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendi imkanlarıyla 70 gıda paketi temin ettikleri belirtti.
Yardımların, din görevlileri tarafından belirlenen ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını ifade eden Bektaşoğlu, şöyle konuştu:
"Güce Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Güce Şubesi olarak başkanlığımızın yürüttüğü bu hizmetlerden payımıza düşeni yapmak ve bir nebze de olsa milletimizin derdine derman olmak dinimizin de bir gereği olarak şiar edindik. Bu doğrultuda müftülüğümüz vefakar ve özverili personeli yaşlı, kimsesiz, hasta, yoksul ve mağdur vatandaşlarımızın hizmetindeler ve olmaya da devam edeceklerdir."
Keşap Belediye Başkanı Mehmet Emür, Keşap Halk Eğitim Merkezi'nde belediyenin de destek sağladığı maske üretimi yapan gönüllüleri ziyaret etti.
Emür, görevlilerle sohbet etti, kendilerine Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye etti.
Gönüllerine teşekkür eden Emür, "Halk eğitim merkezinde gönüllülerimiz cephedeymişiz gibi maske dikerek mücadele veriyorlar. Şu an birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma zamanıdır. Gönüllerini maske dikimine açan herkese teşekkür ediyorum. Biz hep beraber güçlüyüz. Tedbirlere ve kurallara uyarak hep birlikte bu salgını yeneceğimize inanıyorum." dedi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Haydar Bektaşoğlu, Giresun, Türkiye, Güce, Güncel, Haber

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