Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezi Açıldı

Osmaniye
'de "SIHHAT projesi" kapsamında Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezi hizmete açıldı.
İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, sağlık merkezini ziyaretinde yaptığı açıklamada, kentte bulunan 52 bin Suriyeliye sağlık hizmeti sunmak üzere üç Göçmen Sağlığı Merkezinin hizmet verdiğini belirtti.
Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezinin hayırlı olması temennisinde bulunan Öznavruz, şunları kaydetti:
"Doğrudan hibe sözleşmesi kapsamında 'Koruma Altındaki Suriyelilerin Sağlık Statüsünün ve Türkiye Cumhuriyeti
Tarafından Sunulan İlgili Hizmetlerin Geliştirilmesi Projesi (SIHHAT)' imzalanarak uygulamaya geçirildi. Proje kapsamında ihtiyaç duyulan personel istihdamı gerçekleştirilerek Göçmen Sağlığı Merkezleri kurularak sağlık hizmetleri sunuluyor. Suriyeli misafirlerin yoğun olarak yaşadıkları ve kolaylıkla ulaşım sağlayabilecekleri merkezdeki Adnan Menderes
Mahallesinde Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezi açılmış ve sağlık hizmeti sunulmaya başlanılmıştır."
Osmaniye