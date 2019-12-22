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"Güçlü aile güçlü gelecek"

Eğitim-Bir-Sen Bursa 1 No'lu Şube ile Aile Akademisi Derneği işbirliğinde düzenlenen 2 oturum şeklinde 4 hafta sürecek Aile Akademisi Eğitimi'nin ilk oturumu dün gerçekleştirildi.

22.12.2019 18:42 | Son Güncelleme: 22.12.2019 18:47
Eğitim-Bir-Sen 1 No'lu Şube ile Aile Akademisi Derneği işbirliğinde düzenlenen 2 oturum şeklinde 4 hafta sürecek Aile Akademisi Eğitimi'nin ilk oturumu dün gerçekleştirildi.

Eğitim Bir-Sen 1 No'lu Şubesi'nin konferans salonunda gerçekleştirilen programa, eğitim çalışanlarının yanı sıra veliler de yoğun ilgi gösterdi. Aile yapısını ve bağlarını korumanın yanı sıra daha güçlü hale getirmek adına böyle bir organizasyona imza attıklarını belirten Eğitim-Bir-Sen Bursa 1 No'lu Şube Başkanı Ramazan Acar, eğitimin içeriğindeki en önemli ayrıntının, çocukları tehdit eden unsurlar ve çözüm önerileri olduğunu ifade etti.

Eğitim programı kapsamında Aile Akademisi Derneği ile aile yapısını korumak, iyileştirmek ve güçlendirmek için 'Önleyici Aile Eğitimi' programını hazırladıklarının altını çizen Acar, eğitimin 4 hafta süreceğini ve 8 oturumdan oluşacağını vurguladı.

Alanında uzman olan isimlerle birlikte gerçekleştirdikleri eğitimin, veliler ve öğretmenler için çok önemli olduğuna dikkat çeken Acar, "Çocuklarımız sadece okulda öğrenmiyor. Evde anne ve babalarını da örnek alarak karakter yapılarını oluşturuyor. Biz de bu hareketle, çocuklarımızı tehdit eden unsurları doğru zamanda doğru hamleler yaparak geleceğe güçlü bireyler olarak yetiştirmek istiyoruz" dedi.

"Siz korumazsanız kimse korumaz"

Modern hayatın getirdiği yaşam alışkanlıklarının birçoğunun, çocukları olumsuz etkilediğini belirten Başkan Acar, "Birey ve özgürlük merkezli eğitime yapılan yoğun vurguya rağmen gençlikte, davranış bozuklukları, farklı dinsel ve cinsel sapmalar ile bir yığın psikolojik sorunlar gün geçtikçe artmaktadır. Bu sorunların birçoğunun kaynağında ne yazık ki dağılan aile yapısı vardır. Son on yılda yaklaşık bir buçuk milyon ailenin boşandığını ve bu ailelerin her bireyinin toplumda kötülüklere karşı tek başına kaldığını hatırlamak durumun ciddiyetini daha iyi gösteriyor. Çocuklarımız ciddi ve büyük bir tehlike ile karşı karşıya. Çocuklarımız özgür olduğunu sanırken, kendilerine kurulan ciddi tuzakların ağına düşüyorlar" diye konuştu.

Eğitim programındaki bir başka amacın da anne-babalar ve eğitimcileri, çocukları en fazla tehdit eden riskler hakkında bilgilendirmek olduğunu bildiren Acar, bu riskler karşısında ebeveyn ve eğitimcilere, önleyici tedbirler alabilmesi için bilinç ve beceri kazandırdıklarını kaydetti.

Konuşmasının sonunda Aile Akademisi Derneği eğitimcilerine teşekkür eden Başkan Acar, düzenledikleri projenin eğitim çalışanları ve ailelere açık olduğunu söyledi.

Açılış konuşmasının ardından Dr. Yasin Kuruçay, katılımcılara 'Çocuklarımızı kim niye tehdit ediyor?' konu başlığı altında bilgiler verdi. Dr. Yasin Kuruçay bugün de 'Olumsuz müzik etkisini nasıl önleyebiliriz' konusunu katılımcılara aktardı. - BURSA

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Kaynak: İHA

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