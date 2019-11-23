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"Güçlü bir camiaya karşı oynadık"

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, MKE Ankaragücü galibiyeti ardından yaptığı açıklamada, "Güçlü bir camiaya karşı oynadık" dedi.

23.11.2019 20:15 | Son Güncelleme: 23.11.2019 20:15
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, MKE Ankaragücü galibiyeti ardından yaptığı açıklamada, "Güçlü bir camiaya karşı oynadık" dedi.
Trabzonspor, Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda karşılaştığı MKE Ankaragücü'nü 3-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, "Öncelikle Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü kutlu olsun. Yarına özgü bir durum değil. Onlar bizim için çok kıymetli çok değerli. Üzerimizde emeği bulunan tüm hocalarıma saygı ve selamlarımı gönderiyorum. Güçlü bir camiaya karşı oynadık. Kaliteli oyuncu grubum, kontenjan oyuncuları dahil olmak üzere yerli ve Trabzonlu kardeşlerimiz olmak üzere inanılmaz bir duruş sergiliyorlar. Saha içerisinde zaman zaman eksik kaldıklarını dostluklarıyla, takım olma bilinciyle kapatıyorlar. Onun karşısında her türlü zorluğu aşmaya gayret gösteren, camialarına hizmet eden bir oyuncu grubu var. Camiamız adına oyuncularıma teşekkür ediyorum. Ankaragücü çok köklü bir kulüp. Futbolu burada bıraktım. Kısa bir dönemde olsa hocalık yaptım. Bundan sonra oynayacağı müsabakalarda Ankaragücü camiasına başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
ANKARAGÜCÜ CEPHESİ
Trabzonspor karşısında maça iyi başladıklarını söyleyen MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, "İkinci yarının başında peş peşe iki gol yememiz maçtan kopmamıza neden oldu" dedi.
Süper Lig'in 12. haftasında MKE Ankaragücü, evinde Trabzonspor'a 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, "Bu kadar güzel taraftarı üzdüğümüz için üzgünüm. İyi başladığımız bir maçtı hiç olmayacak bir gol yedik. Golden sonra Aydın'ın sakatlanması ve Faty'nin oyundan atılması oyun dengemizi bozdu. İyi mücadele ettik. Çok inandığımız bir oyuncu grubunun çok güzel işler yapacağını düşünüyorduk. Ama yinede iyi mücadele ettik. Yediğimiz goller bize yakışmadı. İkinci yarının başında peş peşe iki gol yememiz maçtan kopmamıza neden oldu. Elimizdeki oyuncuları en iyi şekilde kullandık. Ante'nin olmayışı savunmadaki dengemizin bozulmasına neden oldu. Bir şeyler yapmaya çalıştık. Biz bu takımı düzeltmek istiyoruz. Elimizdeki oyuncuları en iyi şekilde kullanacağız. Önümüzde ki hafta İlhan'ın sarı kart cezalı olması Aydın'ın sakatlığı İnşallah Ante aramıza katılır. Kazanan takımı kutluyoruz. Elimizdeki dinamik oyunculardan önümüzdeki haftalar faydalanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı
(Yunus Emre Kartal - Cem Geçim/İHA)

MKE Ankaragücü, Ünal Karaman, Ersun Yanal, Ankaragücü, Güncel

Kaynak: İHA

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