15.07.2019 12:06
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Güçlü içme suyu için sondaj çalışmaları sürüyor

Güçlü içme suyu için sondaj çalışmaları sürüyor

HATSU, su seviyesini ve iletimini daha da güçlendirmek için içme suyu sondaj çalışmalarına devam ediyor.

Antakya ve Defne ilçelerine içme suyu ileten Serinyol İçmesuyu Terfi İstasyonu'nun içmesuyu kapasitesini daha da güçlendirme adına yeni sondaj çalışması gerçekleştiren Genel Müdürlük, sondaj çalışmasının tamamlanmasıyla birlikte suyun terfi istasyonuna iletileceğini kaydetti.

Yapılan çalışma kapsamında 6 personelin ve 2 adet sondaj görev yaptığını aktaran HATSU, il genelinde içme suyu seviyesini güçlendirmek adına sondaj çalışmalarının yapıldığını hatırlatarak, temiz içme suyu temininin yanı sıra paslı ve kireçli borular bertaraf etmek amacıyla içme suyu hattı döşeme çalışmalarının hızla devam ettiğini kaydetti.

Kaynak: Bültenler
Serinyol, Antakya, Defne, Güncel

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