Güçlü İyiliğin Mimarı Revzanur Eker'den Rektör Çomaklı'ya Ziyaret

TÜBITAK 2238 Yenilikçilik ve Girişimcilik yarışmasında "Güçlü İyilik Projesi" ile Sosyal Girişimcilik kategorisinde birinci olan Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 3. Sınıf öğrencisi Revzanur Eker, Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı 'yı makamında ziyaret etti.Atatürk Üniversitesi çatısı altında kazanılan her başarının kendileri için gurur kaynağı olduğunu belirten Rektör Çomaklı, Revzanur Eker'in de TÜBİTAK'tan elde ettiği birinciliğin bilimi sevdirmeye ve özendirmeye vesile olacağını dile getirdi. Atatürk Üniversitesinde var olan potansiyeli harekete geçirmek için her türlü imkanı değerlendirdiklerini ifade eden Rektör Çomaklı, bu bağlamda proje üreten ve çalışma yürüten tüm akademisyen ve öğrencilere desteklerini daima sürdüreceklerini kaydetti.Çomaklı: "Çağdaş Toplumlar Gelişimlerini Üniversiteler Öncülüğünde Sağlar"Gelişmenin ve büyümenin yolunun bilimsel çalışmalardan geçtiğini aktaran Çomaklı, Atatürk Üniversitesinin de bu bakış açısıyla hareket ettiğini dolayısıyla kazanılan başarıların tesadüf olmadığını söyledi. Yaşanılan çağın bilgi çağı olduğunu vurgulayan Çomaklı, bilgiyi kullanan ve kullanılan bilgiyi değere dönüştüren çağdaş toplumlar, gelişimlerini üniversitelerin öncülüğünde gerçekleştirdiklerini hatırlattı. Atatürk Üniversitesi yönetimi olarak her türlü projeye destek vermeye devam edeceklerinin altını çizen Prof. Dr. Ömer Çomaklı: "TÜBİTAK'ta birincilik kazanan ve göğsümüzü kabartan "Güçlü İyilik Projesi"nin yürütücüsü Revzanur Eker başta olmak üzere, emeği geçenleri kutluyor, başarılarının devam etmesini temenni ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.Geliştirilen Mobil Uygulama İnsanlar Arasında Köprü KuruyorProjenin misyonunun; sürekli kötü şeyler duyan ve öğrenen toplumu psikolojik açıdan güçlendirmek, bunu yaparken de Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının (UNDP) belirlediği ve dünya liderlerinin imzaladığı 2030'da daha yaşanabilir bir dünya için gerçekleştirilmesi gereken "17 Küresel Hedefi" kullandıklarını belirten "Güçlü İyilik Projesi" yürütücüsü Revzanur Eker: "TUBITAK'ta birinci olan mobil uygulamamız ile küresel hedefler doğrultusunda insanlar arasında köprü kurarak yaşanabilir bir dünya için kitlesel ölçekte çalışılmasını hedefliyoruz. Bireyler belirledikleri sorunlar ile GPS entegresi kullanarak mobil uygulamalar aracılığı ile bunu gerçekleştirebilecek insanlar ile iletişim kurarak iyilik görevleri verebiliyor veyahut kendisi görev edinerek küresel hedefler için çalışabiliyor" dedi.Proje için 2017 yılında çalışmaya başladıklarına dikkat çeken Eker: "Şu ana kadar küresel hedefler doğrultusunda 600'den fazla iyilik haberi hazırlanırken 50 den fazla sosyal fayda yaratan iyilik görevi organizasyonu düzenledik. Bir ekip çalışması olan projemizde en büyük paydaşımız üniversite öğrencileri. Şu an Türkiye 'nin 20 farklı şehrinden olmak üzere dijital ortamda da çalışan 160 kişilik bir ekibimiz var. Aynı zamanda ilkini Atatürk Üniversitesinde kurduğumuz saha ekibimiz birçok ile de yayılmış durumda. Projemizde bulunan Güçlü İyilik Zirveleri ile de üniversite öğrencilerinin girişimcilik ve yenilikçilik yönlerini geliştirecek ve küresel hedefler konusunda bilinçlendirecek eğitimler düzenlemeyi düşünüyoruz" şeklinde konuştu.Ziyaret, Rektör Çomaklı'nın "Güçlü İyilik Projesi"nin mimarları adına Revzanur Eker'e hediye vermesiyle son buldu. - ERZURUM