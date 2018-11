Güçlü Türkiye İçin Sağlıkta Yerli ve Milli Hamle"

11 Kasım 2018 Pazar 10:27



SAĞLIK Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl , "Savunma sanayiinde ortaya konulan kararlı irade ile başarılan milli üretim hamlesini, Yerli İlaç ve Yerli Tıbbi Cihaz konularında da sergileyerek dış dünyaya olan bağımlılığımızı nihayete erdirebiliriz" dedi.Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin akademik yıl açılış töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın katılımıyla Gülhane Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere tüm katılımcılara teşekkür ettiğini belirten Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında sağlıkta yerlileşme ve millileşme vurgusu yaptığını ifade etti."TÜRKİYE BU BEYİN GÜCÜNE SAHİP"Prof. Dr. Erdöl, "Sayın Cumhurbaşkanımız konunun tüm taraflarını ilgilendiren önemli tespit ve ikazlarda bulundular. Sağlık yazılımları, aşı çalışmaları, ilaç üretimi, tıbbi cihaz üretimi gibi konularda Savunma Sanayiinde elde edilen kazanım ve başarıları örnek göstererek ilgili herkes için büyük bir vizyon ortaya koydular. Bu büyük vizyonda Üniversitemizin yerini işaret eden Cumhurbaşkanımız, 'Her alanda yetişmiş sağlık personeline ihtiyacımız had safhada. Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ni kurma sebebimiz de budur. Sağlık alanında başkalarına özenmiyoruz. Onlar bize gıptayla bakıyor. Bugün hala hem ilaç hem tıbbı cihaz sektörlerimiz büyük ölçüde dışa bağımlı. Bundan kurtulmamız gerekiyor. Artık istiyoruz ki tomografimizi, ultrasonografiyi, MR'ımızı biz üretelim. Bunları Türkiye yapar, bu beyin gücüne sahibiz. Şimdi biz uluslararası camiadan da ülkemizde ortak üretime girebilecek marka firmaları davet ediyoruz ve olumlu yaklaşımlar var, bu adımları ülkemizde atacağız. Bilim ve iş insanlarımızı gerektiği şekilde desteklememiz lazım" ifadelerini kullandı."İVEDİLİKLE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ÜRETİMİNE BAŞLANMALI"Türkiye'de sağlık alanındaki harcamaların her geçen yıl arttığına dikkat çeken Prof. Dr. Erdöl, "Bu harcamalar içinde önemli bir kalemi oluşturan ilaç için 2019 yılında 29 milyar lira, tıbbi sarf malzemeleri içinde 25 milyar lira harcayacağımız öngörülmektedir. Ne yazık ki ülkemizin ilaç ve tıbbi sarf malzemeleri ihtiyacının çok büyük bir kısmını ithalat yoluyla karşılamaktayız. Bu durum, ülkemizin ve necip milletimizin vefakar omuzlarında çok ağır bir yüktür. Milletimizin şer odaklarıyla mücadelede Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine dolarını bozdurarak ekonomik darbelere dur dediği gibi, devlet aklı ile savunma sanayiinde verilen mücadele ivedilikle ilaç ve tıbbi cihaz üretimi için de devreye sokulmalıdır" dedi.BÜYÜK BİR SAĞLIK TEKNOKENTİ GELİYORSağlık Bilimleri Üniversitesi olarak İstanbul Pendik 'te; sağlık yazılımları, aşı çalışmaları, ilaç üretimi, sağlık danışmanlığı ve biyomedikal mühendislik hizmetleri kapsamında ürün ve materyal geliştirme çalışmalarının yapılacağı büyük bir sağlık teknokenti kuracaklarını anlatan Erdöl, şöyle devam etti:"Kuracağımız sağlık teknokentinde, cari açığa olumsuz katkı yapan ilaç ve sağlık harcamaları alanında ithalatı azaltıp yerli üretimi teşvik etmeye yönelik teknolojik çalışmalar yapacağız. Temel hedefimiz, ülkemizin uluslararası arenada rekabet gücünü artıracak teknolojileri geliştiren ve üreten firmalara, araştırmacılara ve akademisyenlere Ar-Ge çalışmalarını yürütebilecekleri ortam ve desteği sağlamak olacaktır. Savunma sanayiinde ortaya konulan kararlı irade ile başarılan milli üretim hamlesini Yerli İlaç ve Yerli Tıbbi Cihaz konularında da sergileyerek dış dünyaya olan bağımlılığımızı nihayete erdirebiliriz. İnanıyorum ki İbn-i Sinaları, Farabileri, El Zehravileri… yetiştiren medeniyetimizin mirasçıları olan bizler savunma sanayiinde, otomotiv sektöründe olduğu gibi "Yerli İlaç-Yerli Tıbbi Cihaz" alanlarında da babayiğitler çıkaracaktır. Biz elimizden geleni yapmaya hazırız. Ülkemizin, milletimizin ve gönül çoğrafyamızın sağlıklı geleceği için bu adımların atılmasına ihtiyacı vardır." - İstanbul