Haberler » Güncel » GÜÇSİYAD'dan Başkan Beyoğlu'na ziyaret

GÜÇSİYAD'dan Başkan Beyoğlu'na ziyaret

Güçlü Sanayici İş Adamları ve Yöneticiler Derneği (GÜÇSİYAD) Diyarbakır İl Başkanı Mervettin Tosunlu, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nu ziyaret etti.

18.10.2019 14:39GÜÇSİYAD'dan Başkan Beyoğlu'na ziyaret
Güçlü Sanayici İş Adamları ve Yöneticiler Derneği (GÜÇSİYAD) Diyarbakır İl Başkanı Mervettin Tosunlu, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nu ziyaret etti.

GÜÇSİYAD Diyarbakır İl Başkanı Tosunlu ve beraberindekiler Başkan Beyoğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu. Tosunlu, kendilerini kabul eden Başkan Beyoğlu'na teşekkür etti. Tosunlu, "Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu göreve geldiği günden bu yana ilçemize yapmış olduğu hizmetler takdire şayandır. Bu güzel ilimize kim bir taş üstüne taş koyarsa bizlerde o insan için elimizden geleni yapmaya çalışırız. Bizlere kıymetli zamanını ayırdığı için sayın başkanımız Hüseyin Beyoğlu beye sonsuz teşekkür ederiz" dedi.

"STK'lara kapımız ardına kadar açık"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ve STK'lara kapılarının ardına kadar açık olduğunu kaydeden Başkan Beyoğlu da, "STK'lar bizler için önem arz eder. Diyarbakır'da ki tüm STK'lara kapılarımız ardına kadar açıktır. GÜÇSİYAD Diyarbakır İl Başkanı Mervettin Tosunlu ve yönetim kurulu üyelerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Hüseyin Beyoğlu, Diyarbakır, Beyoğlu, Bağlar, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:46 "Taraftar Evleri" renklerin kardeşliğini sergiliyor
16:46 Esenyurt'ta eşini silahla öldüren sanığa "indirimsiz" ağırlaştırılmış müebbet hapis
16:41 Öğrenciler kahramanlar için "Barış Pınarı" yazdı
16:46 Boğaziçi Üniversitesi'nde İstiklal Marşına hakarete tepki
16:46 DHA YURT BÜLTENİ - 19
16:45 Bakan Ersoy'dan Nuri Pakdil mesajı
16:40 Kepez'in Sahaf Festivali açıldı
18.10.2019 16:47:33