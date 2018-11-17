Güçsüzler ve Kimsesizlere Yardım Vakfından 'Dayanışma Yemeği'

Türkiye
Güçsüzler ve Kimsesizlere Yardım Vakfı Eskişehir
şubesi tarafından 'dayanışma yemeği' düzenlendi.
Yaklaşık 150 konuğun katıldığı yemekte; Gencer Savaş Bandosu İstanbul
'dan Eskişehir'e gelerek 10 kişilik bir ekiple vakfa destek verdi. Bandonun çaldığı müziklerle konuklar coşkulu bir gece yaşadı. Türkiye Güçsüzler ve Kimsesizlere Yardım Vakfı Eskişehir Şube Başkanı Yasemin Öztürk
, yemek öncesinde yaptığı açılış konuşmasında, "Birlik, beraberlik ve yardımlaşma sivil toplum örgütlerinin ayakta kalmasında çok önemlidir. Biz de vakıf olarak bu konuda özveriyle çalışıyoruz ve hepinize verdiğiniz destek için teşekkür ediyoruz. Bu geceden elde edeceğimiz geliri Mihalıççık
'ta bulunan, vakfımıza ait huzur evimizin ihtiyaçlarını karşılamak için kullanacağız. Bu ihtiyaçları sıralarsak; yiyecek, giyecek, temizlik malzemelerinin yanı sıra huzur evindeki yaşlılarımızın ilaçları ve ameliyat ücretleridir. Ramazan ayındaki iftar yemeği gelirleriyle, 2 inek satın aldık. Bu ineklerin barınabilmesi için, 10 hayvan kapasiteli ahır yaptırdık. Bu ineklerden elde ettiğimiz süt ve süt ürünlerini, yaşlılarımızın beslenmesinde kullanıyoruz. İhtiyaç fazlası ürün olursa, ürünlerin satışından elde edeceğimiz gelirleri de vakfa aktaracağız. Amacımız, huzur evimizdeki yaşlılarımızın, kendilerini, kendi evlerinde hissetmelerini ve onlara hak ettikleri konforu sağlayabilmektir. Bu amacımızı gerçekleştirebilmek için, Eskişehirli duyarlı hemşehrilerimizden destek istiyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR
Türkiye,Eskişehir
17 Kasım 2018 Cumartesi 11:22