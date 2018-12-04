Gücünü Keşfeden Kadınlar Başarılarını Anlattı

Bağcılar
Belediyesince, 5 Aralık
Dünya Kadın Hakları Günü
dolayısıyla "Kadının Toplumdaki Temsiliyeti" semineri düzenlendi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla Bağcılar Belediyesince Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi'nde "Kadının Toplumdaki Temsiliyeti" isimli seminer gerçekleştirildi.
Avukat Rabia Üçtepe Karaköse
'nin moderatörlüğünü yaptığı programda, haklarını bilen ve gücünü keşfeden kadının yaşadığı değişim ve geldiği nokta konuşuldu.
Evden çıkmaya utanırken şimdi dünya şampiyonluğuna imza atan engelli milli sporcu Zübeyde Süpürgeci, yaşadığı süreci şöyle anlattı:
"16 yaşıma kadar hep evin içindeydim. Dünyada tek engelli kendimi görüyordum. Bütün çevrem sadece ailemdi. İçime kapanıktım. Sonra Bağcılar Belediyesi beni keşfetti. Engelliler Sarayı'nda tanıştığım engelli arkadaşlar, kendi engelleriyle dalga geçiyorlardı. Ben ise kendi durumuma üzülüyordum. Spora başladım. İlk günler çok zorlandım, ellerim yara oluyordu, ancak kendimi zorladım ve ilk olarak İstanbul
maratonunda birinci oldum. Sonra devamı geldi. Avrupa
şampiyonu ve dünya dördüncüsü oldum. Olimpiyatlarda ülkemi temsil ettim. İnsan bir kere madalya kazanınca kopamıyor. Önceden sadece Zübeyde'ydim. Şimdi ülkesini temsil eden bayrağını dalgalandıran milli sporcu Zübeyde'yim."
Ev Hanımları Derneği (EHADER) Başkanı Zeynep Önge ise İstanbul'da doğduğunu, 16 yaşında Sivas
'a gelin gittiğini belirterek, "Sessiz kaldım ama hareketsiz kalmadım. Rabbim bana bir kitap göndermişti okumayı öğrendim. Sivas'ta başladığım mücadeleye, 14 yıl önce geldiğim İstanbul'da devam etmeye başladım. İstanbul'daki hanımların daha çok hapis hayatı yaşadığını gördüm. Acıları çoktu ama bunu anlatamıyorlardı. Oysa sadece yapmaları gereken şey kendilerine dönmeleriydi. İhtiyaç üzerine bu derneği kurduk."
Önge, 8 yıl önce kurdukları derneğin yönetiminde ev hanımlarının olduğunu belirtti.
"Onlara rol model olmak istedim"
Engelli olacağını öğrendikten sonra 6 yıl boyunca dışarı çıkmadığını belirten engelli yazar Fatma Şahin
de, "Benim gözümde engelli, hiçbir işe yaramayan aciz bir varlıktı. Utandığım için mecburiyetten dışarı çıkıyordum. Kendimi aileye ceza olarak gördüm. Çok okudum, sonra kendimi ve engelimi aşmaya karar verdim. Hem engelli hem kadın olarak büyük bir kitleyi temsil etme sorumluluğunu üzerimde hissettim. Çabaladım, çok çalıştım ve bir şeyler başarmaya çalıştım. Amacım benden sonraki gelenlerin daha iyi şartlarda yaşamasıydı. Onlara rol model olmak istedim." açıklamasında bulundu.
Yazar Şirin Yelmen Oktar ise konuşmasında, şunları kaydetti:
"Benim derdim de, çalışan annelikle ilgiliydi. Çünkü ben de çalışan biriydim. İş hayatına başladım evlendim. 4 yıl sonra oğlum dünyaya geldi. O zamana kadar hayat kolaydı. Zorlukların üstesinden kadın olarak geliriz dedim ve geldim. Bu hikaye sadece bende kalmasın başkasına da fayda olsun diye bu yola çıktım. İşte tam bu noktada kitabı yazmaya karar verdim. 280 kadını gözlemlemeye başladım. Araştırdım ve 3,5 yıl sonunda kitabımı çıkardım."
5 Aralık,Bağcılar
04 Aralık 2018 Salı 12:36