Güder, "Battalgazi'yi Geleceğe Taşıyacağız"

AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Osman Güder, "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet şuuru ile modern, büyüyen, gelişen, Battalgazi'mizi geleceğe taşımak için var gücümüzle çalışacağız" dedi.31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler seçimleri kapsamında çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Güder, AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ile birlikte Beydağı Mahallesi'nde düzenlenen toplantıya katıldı.AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Osman Güder ile milletvekili Ahmet Çakır, meşale ve havai fişeklerle karşılandı. Davul-zurna ve halk oyunları ekibinin gösteri sunduğu mahalle toplantısı miting havasında geçti.Mahalle toplantısında konuşan AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Osman Güder, "Bir harekette, yolda kadınlar öncü olmuş ise o hareket amacına ulaşmıştır. İşte bugün görüyoruz ki, kadınlarımızın hepsi öncü olmuş, önde yerini almışlar, AK Parti'ye desteklerini Beydağı'ndan her yere beyan ediyorlar" ifadelerini kullandı.Güder, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler seçimlerinin önemine vurgu yaparak, "Biz biliyoruz ki her seçim bizim için önemlidir. Bazıları için önemli olmayabilir ama bizim için her seçim büyük önem taşıyor. Her seçimde milletimiz bize bir karne veriyor. Biz her seçimi bir karne heyecanıyla yaşıyoruz ve çalışmalarımızı bu minval üzerinde gerçekleştiriyoruz. Türkiye ne zaman seçimlere giderse, seçimler ne zaman yaklaşırsa, ülkemiz üzerinde oynanan oyunlar hemen sıklaşır, artarak devam eder. ABD Başkanı Donald Trump, İsrail işgali altında bulunan Suriye toprağı 'Golan Tepeleri'ni İsrail toprağı olarak tanımanın zamanının geldiğini' söyledi. Dün, 'Kudüs, İsrail'in başkentidir' dediler. Bugünde 'Golan Tepeleri İsrail'indir' diyorlar. Avuçlarını yalarlar. Bu millet dimdik, bir ve beraber ayakta durduğu müddetçe onlar avuçlarını yalarlar. Bunlar önümüze 31 Mart'a kadar her türlü badireyi koyacaklar. Bizde, milletimizin desteğiyle hepsini atlatacağız. O yüzden diyoruz ki; 31 Mart seçimleri çok önemli" şeklinde konuştu.AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ise Malatya Büyükşehir Başkanlığı döneminde kentte her alanda önemli hizmetler yaptıklarını ifade etti.31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler seçimlerinin yerel için büyük önem taşımasının yanı sıra ülkenin bekası ve geleceği açısından da büyük öneme haiz olduğunu kaydeden Çakır, "31 Mart'taki seçimin iki boyutu var. Birincisi yerel için bu seçimin önemi büyük. Ayrıca, ülkemizin bekası ve geleceği açısından da 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler seçimleri büyük önem taşıyor. Bu iki boyutu gözden kaçırmadan sandığa gideceğiz" dedi.Milletvekili Çakır, belediye başkanlığı döneminde millete hizmet etmeye çalıştıklarını anımsatarak, "Yeşile çok önem verdik. Turgut Özal Tabiat Parkı, bugün bölgenin en modern parklarından birisi oldu. Oradaki Hayvanat Bahçesi'ne her hafta 30 bin insan ziyarete gidiyor. İndere'sinin temeli atıldı bunu Selahattin Gürkan ve Osman Güder başkanımız takip edecekler. Bütün caddeler yenilendi, pırıl pırıl oldu" diye konuştu. - MALATYA