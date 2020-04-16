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Güder'den esnafa maske

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Belediye Başkanı Osman Güder, uyulması zorunlu kurallar çerçevesinde kapatma kararının kaldırıldığı Kasap, Balık ve Sebze Pazarı'ndaki esnafları ziyaret ederek, koruyucu maske dağıttı.

16.04.2020 16:13 | Son Güncelleme: 16.04.2020 16:13
Güder'den esnafa maske
Malatya 'nın Battalgazi ilçesi Belediye Başkanı Osman Güder, uyulması zorunlu kurallar çerçevesinde kapatma kararının kaldırıldığı Kasap, Balık ve Sebze Pazarı'ndaki esnafları ziyaret ederek, koruyucu maske dağıttı.

Başkan Güder ile birlikte ziyarete katılan Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Şevket Keskin, "Esnafımız kurallara uyulmasına büyük önem gösteriyor. Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder'de bugün buradaki esnafımızı ziyaret ederek, maske ve dezenfektan dağıttı. Esnafımız gayet memnun oldu. Başkanımıza teşekkür ediyorum. Ben kurallara uyan esnafımız adına başta Malatya Valimize, Belediye Başkanlarımıza ve yetkililerimize teşekkürlerimizi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Kasap, Balık ve Sebze Pazarı'nda gerekli tedbirlerin alındığının altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Malatya'mızda bu virüsten etkilenen illerden bir tanesi. Bu doğrultuda Kasap, Balık ve Sebze Pazarı'nda hem bu pandemiyi engellemek, yavaşlatma adına hem de buradaki esnafımızın geçimini temin etme adına burada bir düzen sağlamaya çalıştık. Buraya gelen vatandaşlarımız belli sayıda ve kontrollü bir şekilde içeri alınacak. Maskelerini takarak, belediyemizin koymuş olduğu dezenfektanlarla ellerini dezenfekte ettikten sonra sosyal mesafesi korunacak şekilde içeri alınıyor. Alışveriş yapıldıktan sonra vatandaşlarımız dışarı alınıyor. Yani arkadaşlar yoğunluk mesafesini korumaya çalışıyorlar. Hem buradaki esnafımızın arzulamış olduğu hem de alışveriş yapan vatandaşın arzuladığı bir ortamı ve düzeni sağlamış olduk. Bu almış olduğumuz tedbirler doğrultusunda vatandaşımızla konuştuğumuzda hakikatken Malatya'nın merkezinde olan bir yerin ve burada herkesin günlük uğrak yeri olan pazarımızın böyle kullanışlı hale gelmesi bizleri sevindirmiş oldu. Bundan sonrada bu düzeninin devam etmesi adına gerekli tüm çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Yoğun mesai harcayan zabıta personelimize de buradan teşekkürlerimizi iletiyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Osman Güder, Battalgazi, Malatya, Güncel
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